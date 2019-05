FOTO: Premierul Viorica Dăncilă, la Insula de Agrement Bacău. Rămășag pe termenul de finalizare a decolmatării și parcului de agrement

Lucrările de la Insula de Agrement se vor finaliza până la 1 septembrie 2019. Acesta este termenul maxim avansat, miercuri, de senatorul Dragoș Benea și primarul Cosmin Necula, care au lansat și un rămășag-concurs inedit pe această temă, în prezența premierului Viorica Dăncilă, aflată pentru a doua oară în vizită la această investiție, fix la un an după ce Guvernul a alocat bani pentru decolmatarea lacului de la Insula de Agrement.

Din partea autorităților locale au mai participat subprefectul Valentin Ivancea și conducerea Administrației Bazinale de Apă Siret (ABA). Premierul a fost însoțit și de Petre Daea, ministrul Agriculturii.



Senatorul Dragoș Benea a explicat delegației guvernamentale că lacul de la Insula de Agrement Bacău va fi în sfârșit decolmatat, după ce firma care a câștigat inițial contractul nu și-a făcut treaba și a trebuit organizată altă licitație, ceea ce a întârziat lucrările acestui an.

Benea a vorbit și despre amenajarea parcului de agrement, pentru care lucrările au fost reluate de puțin timp. Este vorba despre două investiții diferite, deoarece lacul ține de Ministerul Pădurilor și Apelor, iar Insula de Agrement este a Primăriei Bacău.

După un an

„Acum un an, am promis începerea lucrărilor și într-un fel ne-am ținut de cuvânt. Spun într-un fel, deoarece a trebuit să plece de pe funcție fostul director Vamanu și din «albie» fostul constructor total neserios în raport cu acest obiectiv. Astăzi, o firmă din județul Neamț – extrem de mobilizată – îmi dă încredere că vom finaliza în luna august lucrările”, a declarat senatorul Benea. El a precizat că, în acest moment, cel mai mare adversar al finalizării lucrărilor este ploaia.

Premierul Viorica Dăncilă a amintit de vizita de acum un an, în urma căreia a rezolvat problema finanțării. „Am alocat în 2018 fondurile necesare, dar din păcate lucrările nu s-au realizat. În 2019, am alocat din nou fonduri, sper că, de data aceasta, constructorul să respecte termenele. Am cerut ministerelor ca, acolo unde nu se reptectă termenele, să se rezilieze contractele”, a declarat prim-ministrul României.

Viorica Dăncilă a fost informată de senatorul Benea că, la nivelul Prefecturii, s-au constituit două grupuri de lucru, unul pentru Centura Bacăului, altul pentru decolmatarea lacului de la Insula de Agrement. Grupurile sunt conduse de subprefectul Valentin Ivancea și au rolul de a elimina barierele birocratice care mai pot sta în calea acestor investiții.

„Ce nu s-a făcut în 5 ani, se va realiza în 5 luni”

„Dacă tot suntem în campanie, trebuie să spun că și lucrările de la Insula, și cele de la Centură, au legătură cu guvernarea PSD, fapt pe care unii se fac că nu-l știu”, a precizat Dragoș Benea.

„Felicit implicarea domnului Benea și a administrației locale! În general, dincolo de lozinci, investițiile sunt cele care rămân, oamenii au așteptat 30 de ani, este timpul să se împlinească”, a declarat premierul Dăncilă.

„Ce nu s-a făcut în 5 ani, se va realiza în 5 luni”, a spus Benea, care a amintit că lucrările au stagnat din 2014. „Dacă pe 1 septembrie nu sunt gata lucrările, degeaba mergem în Senat, în Parlamentul European”, a mai spus liderul PSD Bacău.

În afara lucrărilor de decolmatare, derulate de ABA Siret, Primăria a reluat amenajarea parcului de agrement. Lucrările au fost încredințate Societății de Servicii Publice Municipale și au demarat în aprilie 2019.

Senatorul Benea a criticat fosta fosta administrație, care „a fugărit și UMB (constructorul Centurii Bacăului – n.n) și nu a asfaltat 12 ani nimic în Bacău”, iar acum tot Bacăul își pune speranțele în acest antreprenor. Potrivit senatorului, problemele de la Insulă sunt similare cu ale Spitalului Municipal, unde fosta administrație a cumpărat aparatură cu mult înaintea finalizării lucrărilor.

În final, senatorul Dragoș Benea a făcut un „rămășag – concurs” cu primarul Cosmin Necula. Miza este dacă decolmatarea se va finaliza înaintea amenajării parcului de distracții. Ambele, cel mai târziu la 1 septembrie. „La 1 septembrie va «clipoci» apă în albia lacului de agrement, iar junglă urbană va fi doar o amintire neagră pentru băcăuani”, a precizat Benea.

Premierul Viorica Dăncilă a promis că va veni la inaugurare. Atât la sosire, cât și la plecare, delegația guvernamentală a fost întâmpinată de un grup de protestatari membri și simpatizanți ai Alianței USR PLUS.

