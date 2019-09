FOTO: Prefectul Valentin Ivancea și subprefectul Paul Claudiu Cotîrleț au depus jurământul

Valentin Ivancea este, oficial, prefectul județului Bacău. El a depus jurământul, într-o ceremonie desfășurată joi la Palatul Admninistrativ, alături de noul subprefect, Paul Claudiu Cotîrleț.



Festivitatea de învestire în funcție a prefectului Valentin Ivancea și a subprefectului Paul Claudiu Cotîrleț a fost condusă de Teodor Iulian Gheorghe, director general al Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Au participat parlamentari, primari, șefi de instituții, lideri politici și funcționari din Instituția Prefectului.

„Nu aș vrea ca solicitările cetățenilor să fie pasate de la o instituție la alta”

Valentin Ivancea, noul prefect, a declarat, după depunerea jurământului: „Este încununarea unei munci adminstrative aflate sub semnul a două ingrediente: responsabilitate și implicare. Fără acestea, nu putem spune că avem succes în administrație. Este ceea ce le va cere angajaților alături de care va lucra în echipă pentru ca toate proiectele județului Bacău să fie finalizate. Mă voi implica direct în derularea lor, pe modelul Grupului de lucru constituit pentru Centura Bacăului, pentru a nu apărea blocaje și inerții administrative. Mi-aș dori ca instituțional să fim mai aproape de cetățeni, mai prietenoși, mai deschiși la probleme acestora. Nu aș vrea ca solicitările cetățenilor să fie pasate de la o instituție la alta. Și aș vrea să ne gândim că noi suntem în slujba cetățeanului și să ne comportăm corespunzător.”

Noul subprefect, critici pentru fostul prefect

Subprefectul Paul Claudiu Cotîrleț nu s-a ferit să critice activitatea fostului prefect, demis din funcție după plecarea ALDE de la guvernare. „Nu voi ține cont de amiciții, așa cum s-a întâmplat până de curând în această instituție”, a afirmat noul subprefect, referindu-se la protecția de care s-au bucurat primarii ALDE din județ.

„Misiunea mea, mai bine spus a echipei Ivancea-Cotîrleț, este de a ne asigura că programul de guvernare al Cabinetului Dăncilă este bine pus în practică la nivelul județului Bacău. Vorbesc despre programul de guvernare deoarece îl cunosc foarte bine, am pus umărul la implementarea acestuia atunci când am ocupat o poziție la nivel central. Este un program de guvernare bine structurat, iar rezultatele notabile ar trebui să fie cunoscute de către publicul larg. Consider că am ajuns în conducerea acestei instituții într-un moment greu, pentru că nu este timp de adaptare. Urmează alegerile, și noi trebuie să le gestionăm eficient. Pregătirea academică și elanul tineresc mă fac să privesc cu încredere acest nou pas din viața mea și să cred că rezultatele vor fi conform așteptărilor”, a mai spus subprefectul Cotîrleț.

Prezentă la festivitate, Luminița Maricica Coșa, fostul prefect, a mulțumit pentru colaborare și colegilor, directorilor, șefilor insitituțiilor MAI, apoi i-a urat prefectului Valentin Ivancea mult succes și un mandat „fără cizme”, adică fără inundații. Întâmplarea a făcut ca, imediat după depunerea jurământului, noul prefect să fie nevoit să se încalțe cu cizmele, din cauza avariei la conducta de apă.

Festivitatea s-a încheiat cu alte discursuri ale invitaților.