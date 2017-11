FOTO: Noul terminal al Aeroportului Internațional „George Enescu” din Bacău a „procesat” primii pasageri UPDATE

UPDATE – Conducerea Aeroportului Bacau a furnizat unele informatii referitoare la prima zi in care au fost efectuate procesari de pasageri de pe noul terminal. In noaptea de marti spre miercuri au fost realizate ultemele conexiuni specifice activitatii de procesare, in special la institutiile implicate in zona de securitate (SRI, POlitie de frontiera, vama). Au contribuit cateva sute de angajati ai acestor structuri, dar si ai Aeroportului Bacau.

Oana Chelaru, presedinte execcutiv AIGE Bacau: „A fost un efort considerabil, o premiera pentru activitatea aeroportuara din Bacau. Mobilizarea tuturor institutiilor a fost exemplara si ne bucuram ca de miercuri, 15 noiembrie, cursele aeriene de la AIGE Bacau se desfasoara intr un cadru de normalitate prin noul terminal”.

Știrea inițială:

Pasagerii zborului de Bergamo, de miercuri dimineață, au fost primii care au beneficiat de serviciile noului terminal al Aeroportului Internațional „George Enescu” din Bacău.

Zona de acces permite procesarea a 300 de pasageri pe oră. Aeroportul Bacău a avut, în vechiul terminal, un trafic de aproape 400 000 de persoane pe an.

Următoarea investiție va fi în pista aeroportului Bacău, din fonduri europene. În acest moment, este finalizat proiectul tehnic pentru modernizarea pistei în lungime de 2.500 de metri. Valoarea totală a investiției în acest proiect va fi de circa de 46 de milioane de euro.

Foto Facebook Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău.