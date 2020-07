FOTO-VIDEO: A început modernizarea pistei de la Aeroportul Bacău. Spaniolii de la FCC Construccion au adus cu vaporul pe Mediterana o întreagă stație de asfalt

🛬 Asfaltarea pistei de la aeroport a început. BACĂU – centrul regional al transporturilor în Moldova!👉 Când am spus că NOI facem ca lucrurile să se întâmple, CU SIGURANȚĂ nu am greșit. ✈️ DOVADA: reconstruim pista de la aeroportul Bacău cu fonduri europene (35 milioane euro) și vom avea cea mai modernă infrastructură aeroportuară din Moldova. Aici, în Bacău.🏗 Mă bucur să văd că ce am gândit și muncit pentru Bacău ca ministru al Transporturilor în guvernarea PSD, 2017 – 2019, se construieșe cu implicare și simț de răspundere. 🛣 Ca și centura Bacăului, modernizarea pistei de la aeroport este un proiect ireversibil care, alături de autostrada A13 Bacău – Brașov, va face din Bacău placa turnantă a transporturilor din Moldova.‼️ Doar asumându-ne proiecte îndrăznețe, nu altfel, putem dezvolta durabil Bacăul. 🛣✈️ Centura și Aeroportul sunt dovada incontestabilă că NOI, cei de la PSD Bacău, suntem singurii capabili de așa ceva. Noi facem, alții doar vorbesc.#NeȚinemDeCuvânt#Aeroport#Centură