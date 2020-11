FOTO: Modernizarea Aeroportului Bacău s-a încheiat. Vezi cum arată noua pistă și luminile de balizaj

Consiliul Județean Bacău a finalizat, joi, seria de investiții din fonduri proprii și europene care au transformat total Aeroportul Internațional „George Enescu”. Poarta aeriană a regiunii are acum o nouă aerogară, cu toate anexele necesare, inclusiv turnul de control, o cale de acces modernă și o nouă pistă, dotată cu cel mai avansat sistem de balizaj din România.

Momentul a fost marcat festiv cu o conferință de presă, la care au făcut declarații Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean, Sorin Grindeanu, fost prim-ministru și actual prim-vicepreședinte PSD, europarlamentarul Dragoș Benea, fost președinte al Consiliului Județean, Oana Chelaru, directorul general al aeroportului, deputații Claudiu Ilișanu, Costel Dunava și Ionel Floroiu, Ana Cătăuță, angajată la Banca Mondială și candidat pe lista PSD pentru Camera Deputaților, consilieri județeni, alți invitați.

Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău: „Este un obiectiv început și finalizat de echipa social democrată. Realizarea acestuia reprezintă, în mod cert, un pilon în dezvoltarea județului. Viziunea și strategia de dezvoltare a județului se bazează pe realizarea unei infrastructuri de transport aerian și rutier, compusă din aeroport, centura Bacăului și autostrada Bacău – Brașov”.

Președintele CJ a mai anunțat că următorul pas este conectarea mai bună cu Centura Bacăului, prin strada Alexandru Șafran.

„Ne aflăm la finalul unui amplu proces de modernizare din existența aeroportului din Bacău”, a spus Oana Chelaru, managerul Aeroportului. Ea a detaliat investițiile în strada Aeroportului, noul terminal, noul turn de control și, ultimele finalizate, noua pistă și sistemul de balizaj. „Toate acestea plasează Bacăul pe o hartă a unei dezvoltări ireversibile”, a concluzionat Chelaru.

Eurodeputatul Dragoș Benea, fost președinte al CJ Bacău: „Una dintre cele mai importante lecții pe care le-am învățat în această viață este că e important să le mulțumești celor cărora trebuie să le mulțumești. Mai ales la evenimente care se întâmplă odată-n viață! «Mulțumesc» este un cuvânt pe care trebuie să-l uzităm mai des pentru că avem nevoie de consens. Le mulțumesc, pe această cale, echipelor de implementare a proiectelor de la CJ Bacău și Aeroport; proiectanților și constructorului spaniol care, în plină pandemie, a adus prin Marea Mediterană și Marea Neagră, via Bosfor și Dardanele, stația de asfalt cu care s-a turnat noua pistă; consilierilor județeni din mandatele 2012/2016 și 2016/2020; domnilor Lucian Șova, Ionel Floroiu, Silviu Pravăț și Sorin Brașoveanu. Le mulțumesc celor din umbră, mai puțin văzuți, care au muncit și susținut cu bună-credință acest proiect și celor 95.000 de băcăuani care prin votul lor au acordat sprijinul pentru echipa social-democrată ce a făcut posibil acest proiect”.

„Să nu uităm că 1 km de pistă te poate duce oriunde în lume, în timp ce 1 km de drum/autostradă poate să nu ducă nicăieri. În final, se cuvine să mulțumim cu toții Bunului Dumnezeu pentru că a ferit acest proiect complex de probleme capitale, iar astăzi cele 1000 de lămpi din sistemul de balizaj al pistei iluminează, cu putere, calea dezvoltării județului Bacău!”, a mai spus Dragoș Benea.

Ana Cătăuță, candidat PSD Bacău pentru Camera Deputaților: „La Banca Mondială am învățat că, în lipsa zonelor metropolitane conectate prin infrastructură rutieră, feroviară și aeriană, o zonă nu se poate dezvolta și, dacă se dezvoltă, nu poate susține creșterea pe termen mediu și lung. În acest sens, odată cu terminarea investițiilor de la acest minunat aeroport și a șoselei de centură, cu siguranță Bacăul se află pe primul loc. Colegii mei de la Banca mondială au realizat un studiu referitor la preferințele oamenilor, iar în Bacău, pe primul loc cu peste 50 la sută în preferințe, se află autostrada Brașov-Bacău. Asta înseamnă locuri de muncă decente și mai bine plătite, atragerea de investiții noi și dezvoltarea antreprenoriatului local. Pentru ca Bacăul să devină un hub logistic și centrul economic al Moldovei, este nevoie ca autoritățile locale și centrale să lucreze la același proiect. Cu siguranță, vă puteți baza pe mine pentru asta!”

Sorin Grindeanu, prim-vicepreşedintele PSD: „Modenizarea aeroportului, inclusiv reconstrucția pistei, în valoare de aproximativ 35 de milioane de euro, prin bani atrași din fonduri europene. Vedeți acum rezultatele. Eu am văzut cum a crescut această investiție, din 2017, plus Centura, cea mai mare investiție de la Revoluție încoace, realizată în proporție de circa 50 la sută în timpul guvernării PSD. Vedem în fiecare zi cum se gestionează această pandemie, vedem cum cazurile se înmulţesc de la o zi la alta. Astăzi iar avem peste 10.000 cazuri noi, peste 120 de morţi, peste 1.100 persoane aflate la ATI. Este o situaţie dramatică. Guvernul PNL nu are nici un plan pentru a gestiona pandemia. În primăvară, când au dat stare de urgenţă, ne-au băgat pe toţi în case pentru două luni spunându-ne că pregătesc sistemul sanitar pentru valurile care vor veni în pandemie. Asta este pregătirea pe care au făcut-o? Eu nu cred că românii tolerează toate mojiciile, tot cinismul şi toate aberaţiile acestui guvern penelist. Sunt convins că le vor da ceea ce merită în 6 decembrie”

Noua pistă a Aeroportului Bacău are o lungime de 2500 de metri, iar investiția a fost realizată din fonduri europene.