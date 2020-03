FOTO: Ministrul Transporturilor, vizită cu surprize pe șantierul Centurii Bacăului. Declarații despre autostrăzile A13 și A8

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a continuat, joi, tradiția predecesorilor săi și a verificat personal stadiul de execuție al Centurii municipiului Bacău. Primul cu care a dat mâna a fost prefectul Liviu Miroșeanu, însă ministrul a fost așteptat atât de colegii săi din PNL Bacău, în frunte cu deputatul Ionel Palăr, cât și de conducerea locală a PSD.

Delegația PNL i-a mai inclus pe deputatul Tudorița Lungu, vicepreședinte PNL, Viorel Miron, primarul orașului Comănești, Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești, senatorul Viorel Ilie etc.

PSD a fost reprezentat la întâlnire de eurodeputatul Dragoș Benea, președintele organizației, deputatul Lucian Șova, fost ministrul al Transporturilor, în mandatul căruia a fost repornit proiectul variantei ocolitoare și s-a semnat contractul cu firmele lui Dorinel Umbrărescu, Sorin Brașoveanu, președinte al Consiliului Județean etc.

„Bine ați venit pe centura noastră, a băcăuanilor! Vă felicit și vă mulțumesc, cu această ocazie, că ați reușit să depășiți problemele cu A13”, i-a spus ministrului deputatul Lucian Șova.

Referitor la „rivalitatea” variantelor de trecere a Carpaților, ministrul Bode a precizat că pentru autostrada A8 există o lege care trebuie respectată, iar A13 Brașov – Bacău a fost începută prin finalizarea licitației pentru proiectare și studiul de fezabilitate. Când vor fi gata proiectele pentru cele două variante și se vor cunoaște costurile, se vor analiza sursele de finanțare, a precizat ministrul Lucian Bode.

Eurodeputatul Dragoș Benea i-a prezentat ministrului demersurile social-democraților pentru autostrada A13. „În 30 de ani nu s-a făcut nimic, să credem că în 5-7 ani vom face două autostrăzi?”, a întrebat Benea, referindu-se la cele două proiecte de autostrăzi, A13 Brașov-Bacău și A8 Iași – Târgu Mureș. Eurodeputatul i-a menționat ministrului despre studiul Jaspers care arată că varianta optimă de trecere a Carpaților spre Ardeal este Bacău-Brașov.

Declarații la final

Ministrul, gazdele din Bacău și reprezentanții constructorului au vizitat tot traseul șoselei de centură. La final, s-au făcut declarații:

Deputatul Ionel Palăr, președintele PNL Bacău: „Dragoș Benea a condus județul în ultimii 15 ani. Azi, a vrut să întoarcă o zicală românească, dar nu cred că i-a ieșit, în sensul că «obraznicul azi n-a mâncat praznicul». Să luăm partea bună a lucrurilor, faptul că azi, prin prezența domnului ministru, a demontat minciunile spuse timp de jumătate de an de PSD. Deși constructorul spune că nu sunt probleme, că e mulțumit de finanțare, președintele PSD Bacău a vrut să smulgă microfonul și să-i pună în gură vorbe domnului ministru. Degeaba vă zvârcoliți, domnilor de la PSD, degeaba ați făcut acest circ!”

Lucian Bode, ministrul Transporturilor: „Mă bucur că am ajuns aici, unde au mai venit și alți politicieni doar ca să se dea cu bicicleta. Am dorit să parcurg tot acest amplasament, din dorința de a mă asigura că lucrurile sunt așa cum mi-au fost prezentate. Aici, la centura Bacăului, lucrările au un stadiu fizic îmbucurător, sunt în grafic și sunt realizate de un antreprenor serios. Motiv pentru care am încredere că lucrurile se vor desfășura așa cum trebuie, mai ales că suntem cu toate facturile plătite la zi. Avem banii în buget, astfel încât toate lucrările pe care le va realiza constructorul să fie plătite la timp. Vă garantez că toate problemele de mediu, nerezolvate de guvernarea anterioară, vor fi în curând istorie. Ca să realizăm acest lucru, în Guvern, s-a stabilit asigurarea finanțării pentru toate planurile de management privind mediul.

Un lucru trebuie să fie clar: toate investițiile pe care le realizăm sunt pentru români, sunt ale României. Toate proiectele de infrastructură din Moldova, precum Autostrada Brașov – Bacău, își au locul pe harta infrastructurii naționale. Toate proiectele de infrastructură din Moldova, fie că vorbim de cele rutiere sau feroviare, au susținerea mea. Noi ne ținem de cuvânt și construim infrastructura țării!”

Eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău: „Azi a aflat și prefectul apolitic al PNL că centura a ajuns la 60-70 la sută grad de realizare, nu 30 si ceva la sută cum declara în completă necunoștință de cauză. Vom sufla în ceafa celor de la PNL pe proiectele mari ale Bacăului, pornite de guvernarea PSD – cei de la PNL sunt la guvernare și trebuie să livreze proiecte, nu poze pe Facebook”.

Deputatul Lucian Șova, vicepreședintele PSD Bacău: „L-am întâmpinat pe ministrul Lucian Bode, de la Transporturi, aflat la prima vizită pe centura Bacăului, care e în proporție de peste 60% executată. Asta demonstrează că ne-am făcut datoria, în 2018-2019, față de băcăuani și față de acest proiect al Guvernului PSD vital pentru dezvoltarea Bacăului. Ce am început eu ca ministru al Transporturilor nu trebuie blocat de guvernarea PNL – succesorii mei au datoria de a continua și finaliza cel mai așteptat proiect de către băcăuani”.