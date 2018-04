FOTO: Mihail Toncea, unul dintre patronii Aerostar, a devenit cetățean de onoare al județului Bacău

Inginerul Mihail Nicolae Toncea, președintele Iarom SA București, acționar majoritar al Aerostar SA Bacău, a devenit de azi Cetățean de onoare al județului Bacău. Titlul a fost acordat de Consiliul Județean, după ce propunerea jurnalistului Cornel Cepariu a fost asumată de Uniunea Generală a Industriașilor din România, filiala Bacău, și votată de aleșii județului.

În urmă cu 65 de ani, pe 16 aprilie 1953, s-a înființat Atelierul Central de Aviație, care a devenit Uzina de Reparații Avioane Bacău, apoi Întreprinderea de Reparații Avioane și, după Revoluție, Aerostar SA Bacău. Compania s-a privatizat în anul 2000. Acționarii principali sunt acum compania Iarom SA care controlează peste 71% din capitalul social, și SIF Moldova (SIF2 Moldova) care deține peste 14,00%.

La 18 ani de la privatizare, Aerostar activează pe 36 de piețe și are peste 2.000 de angajați. „Un rol important în această evoluție a revenit inginerului Mihail Nicolae Toncea, președinte și director general al Iarom SA, membru în Consiliul de Administrație al Aerostar SA Bacău. După privatizare, acționarul majoritar, Iarom SA, a decis reinvestirea a 100 de milioane de euro, folosite în mod special în achiziția de echipamente, tehnologii și asigurarea capitalului de lucru”, a spus Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău.

„Eu am o dambla, nu vând nimic, doar cumpăr!”

Mihail Nicolae Toncea a vorbit despre industria aeronautică în general, dar și despre relația sa cu Bacăul. „Nu sunt născut în Bacău, dar ca student am făcut practică la Aerostar, am făcut plajă pe malul Bistriței”, a spus Toncea. El a dezvăluit că, încă din anii 60-70, URA a fost cea care i-a dat pe cei care au coordonat industria aviației din România.

„La privatizare, am zis că nu vindem pământ și clădiri, lucru de care ne-am ținut de cuvânt. Eu am o dambla, nu vând nimic, doar cumpăr!”, și-a amintit proaspătul cetățean de onoare a județului. El a preconizat că Aerostar ca ajunge la o cifră de afaceri de 100 de milioane de euro: „«Patriot» a venit, se pare că și alt tip de rachete va veni, plus că așteptăm mentenanța avioanelor F16”, a afirmat Mihail Toncea, cvare a aprecizat că pentru derularea acestor contracte compania va trebui să facă investiții foarte mari, ce vor fi recuperate ulterior.

În afara contractelor militare, Aerostar se ocupă cu mentenanța unor modele de Boeing și Airbus. „Nu avem avantajele multinaționalelor, care vin și primesc ajutor nerambursabil, aceasta este diferența dintre Aerostar și firmele din România ale giganților mondiali”, a subliniat președintele IAROM SA.

„Le mulțumesc tuturor salariaților Aerostar”, a conchis Mihail Toncea. El a amintit și despre clubul companiei, care se numește tot Aerostar și care nu se ridică la nivelul numelui, pentru că joacă într-o divizie inferioară, dar pentru care ar exista șanse de promovare.