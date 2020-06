FOTO: S-au aprins luminile pe Centura Bacăului. CNAIR, somată să dea în trafic la timp brațul de vest

Brațul de vest al Centurii Bacăului este aproape gata de să fie dat în trafic. Vineri seara, au fost aprinse luminile, însă autoritățile ar putea amâna politic deschiderea circulației. Deputatul Lucian Șova, fost ministru al Transporturilor, și eurodeputatul Dragoș Benea atrag atenția CNAIR să nu amâne politic darea în folosință a acestui tronson al șoselei ocolitoare.

Într-un video postat pe Facebook, Lucian Șova face referire la unele afirmații ale conducerii CNAIR:

Astăzi, 5 iunie, am aprins pentru prima oară luminile pe Centura Bacăului – încă un pas în direcția deschiderii traficului rutier pe brațul vestic, tronson a cărui finalizare e așteptată de toată lumea.

Din păcate, vremea neprielnică de la finalul lui 2019, neputința PNL și covidul scăpat de sub control la Suceava au făcut ca lucrările să aibă întrucâtva de suferit.

Perseverența și mobilizarea constructorului băcăuan de la centură mă fac să am încredere că, în pofida acestor impedimente, lucrările vor înainta în același ritm exemplar ca până acum.

SEMNALEZ, cu surprindere, mai multe comentarii nefericite postate de actualul director al CNAIR, un oarecare domn Bărbier (Ovidiu Marian Bărbier – n.n), care – probabil fără a cunoaște prea bine proiectul centurii – susține că brațul vestic nu va fi pus în funcțiune, deși pe acest tronson lucrările urmează să se încheie.

Într-o exprimare neclară și discutabilă, Bărbier afirmă că (la centură) „nu se vor da în exploatare pe bucăți. Lucrarile se vor deschide în acelasi timp dupa recepție!”.

SOLICIT directorului CNAIR să țină seama de următoarele aspecte tehnice, care-i sunt probabil necunoscute:

– în decembrie anul trecut, atât ministrul Bode (Transporturi), cât și prefectul PNL au dat asigurări că brațul vestic se va deschide circulației auto când vor fi gata lucrările pe acest tronson;

– centura e alcătuită din 3 obiecte (tronsoane), iar legislația în vigoare astazi, asa cum am modificat-o eu in 2018 permite darea în trafic pe tronsoane, independent de recepția finală pe întreg obiectivul;

– interesul constructorului este să termine cât mai repede lucrările și să predea obiectivul de investiții către CNAIR, pentru a nu mai avea “sosele muzeu”

– băcăuanii nu pot aștepta centura până în 2022, cum imprudent afirmă directorul CNAIR; așteptările sunt mari, iar orașul are nevoie de descongestionarea rapidă a traficului.

ATRAG atenția, în primul rând dlui. Bărbier, că punerea în funcțiune a brațului vestic al centurii va conduce la preluarea traficului rutier greu înspre și dinspre E85 – Onești, fapt ce va antrena fluidizarea circulației auto din mun. Bacău și scăderea, substanțială, a poluării cu noxe.

Aceste certe beneficii sunt așteptate de toți băcăuanii și, ca oraș, nu ne mai permitem să așteptăm după inerția actualei guvernări.

Declarațiile lui Bărbier confirmă ce am spus într-o postare anterioară: despre centura Bacăului mulți vorbesc, însă doar PSD și guvernarea sa au făcut ceva concret și durabil.