FOTO: Investiţii PNDL de 18 milioane lei în școli și grădinițe din Târgu Ocna. Colegiul „Costache Negri” va fi modernizat la centenarul înființării

Viceprim-ministrul Paul Stănescu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, a semnat vineri, 16 martie, la Târgu Ocna, județul Bacău, patru contracte de finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), etapa a doua, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP). „Vedeta” este Colegiul Naţional „Costache Negri”, care aniversează 100 de ani de la înființare chiar în 2018.

Contractele, în valoare de peste 18 milioane de lei, vizează reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de învăţământ din oraş. Este vorba de construirea şi dotarea unui centru multifuncţional de tip creşă (2 milioane de lei), modernizarea şi dotarea Colegiului Naţional „Costache Negri” (aproximativ 10 milioane de lei), precum şi de reabilitarea, modernizarea şi dotarea a două grădiniţe: Piticot A (peste 3 milioane de lei) şi Piticot B (aproape 3,5 milioane de lei).

10 milioane pentru cea mai veche școală de pe Valea Trotușului

Prof. Carmen Antohe, directoarea „cenegriștilor”, a amintit că momentul semnării contractului de modernizare a colegiului pe care-l conduce este deosebit, deoarece coincide cu centenarul înființării. ”În acest moment, avem propriul nostru centenenar, suntem cea mai veche școală de pe Valea Trotușului”, a precizat Antohe.

Deputata Theodora Șotcan, fostă profesoară la Colegiul Naţional „Costache Negri”, a vorbit asistenței formate din cadre didactice și elevi despre conturarea unui vis mai vechi. „An de an, prin realizările profesorilor și elevilor, am confirmat statutul acestei școli. Guvernul României a ales să înceapă să se ocupe de școli și licee. Din nevoile acestui oraș, am ales să ne ocupăm de grădinițe și școli, a spus Theodora Șotcan.

Senatorul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, a apreciat mai întâi că Târgu Ocna este cel mai frumos oraș al județului, după care a amintit că PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală, își are originea în 2014, când ministrul Dezvoltării era Liviu Dragnea. „Este o onoare că am făcut și noi cât am putut face fiecare pentru ca în acest liceu să se investească aproape 2,5 milioane de euro. Acțiunea de azi e o dovadă că ne ținem de cuvânt. Îi mulțumesc doamnei deputat Theodora Șotcan pentru că s-a bătut pentru acest proiect”, a spus Benea.

Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău, a amintit că acum un an, tot la Târgu Ocna, s-au dat în funcțiune două centre de asistență socială, unde 160 de locuitori și-au găsit de muncă. „Iată că PNDL 2 prinde contur în județul Bacău, iar de investiția în acest colegiu vor beneficia și locuitorii din împrejurimite orașului”, a declarat Brașoveanu.

Viceprim-ministrul Paul Stănescu (care a mai semnat recent în Bacău și finanțarea rezervei de apă), a subliniat că se modernizează prima școală gimnazială de pe Valea Trotușului, care acum se numește Colegiul Naţional „Costache Negri”. „Contractele pe care le semnăm astăzi sunt extrem de importante pentru oraşul Târgu Ocna şi pentru judeţul Bacău, întrucât avem datoria să le asigurăm copiilor noştri accesul la un învățământ de calitate, în creşe, grădiniţe şi şcoli reabilitate şi modernizate”, a afirmat Stănescu.

Prin PNDL 2, MDRAP asigură finanţarea pentru 9.500 de obiective de investiţii, dintre care 2.500 de creşe şi grădiniţe şi 2.000 de unităţi de învăţământ preuniversitar: „Acestea necesită efectuarea de lucrări pentru obținerea autorizațiilor de funcționare și pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional. De asemenea, ne preocupă ca aceste unităţi de învăţământ să fie şi echipate corespunzător, cu mobilier școlar și dotări didactice moderne (aparatură de laborator, biblioteci)”, a precizat ministrul Dezvoltării Regionale.

La evenimentul de la Târgu Ocna, au mai participat deputatul de Bacău Gabriel Vlase, vicepreședintele Camerei Deputaților, senatorul Miron Smarandache, Silviu Pravăț, vicepreședintele Consiliului Județean, Cristian Ciubotaru, viceprimarul orașului, alți parlamentari și aleși locali.