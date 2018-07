UPDATE! FOTO: Criza apei, ziua a II-a. Noi detalii despre avaria produsă pe aducțiunea de la Valea Uzului

UPDATE! Comunicat CRAB Bacău:

Procesul de golire a conductei de aductiune Valea Uzului – Bacau este in curs de finalizare, fiind ingreunat de diametrul mare al conductei (1000mm) si de relieful specific zonei (vale).

Reprezentantii ISU Moinesti au sprijinit, in tot acest interval de timp echipa S.C CRAB S.A, prin pomparea apei din arealul afectat. Astfel, in scopul reducerii timpului aferent remedierii avariei si pentru identificarea in regim de urgenta a defectiunii, in paralel cu golirea conductei, am initiat in jurul orei 01.00 lucrarile de sapatura.

Imediat ce conditiile tehnice o vor permite (conducta va fi golita in totalitate), vom incepe lucrarile de inlocuire a piesei defecte.

Știre inițială

Bacăul a intrat în a doua zi de la declanșarea crizei apei. Lucrările pentru remedierea avariei pe conducta de aducțiune Valea Uzului – Bacău (zona Dărmănești) nu s-au încheiat. În zorii zilei de duminică, încă nu se goliseră cei 15 kilometri de conductă de 1.000 mm.

La ora menționată, mai erau de eliminat circa 15.000 de metri cubi de apă, iar la fața locului se intervine cu utilaje de la CRAB, ISU Bacău, dar și de la primăriile din zonă.

Potrivit unor surse din CRAB, dar neconfirmate încă oficial, avaria s-ar fi produs la o îmbinare a unei conducte de fontă de 1000 mm cu alta de 800 mm. Pe acea porțiune, aducțiunea a fost realizată de compania Strabag.

Construcția aducțiunii de apă de la Valea Uzului a început acum 10 ani (2008) și s-a încheiat acum 7 ani (2011).

În această dimineață, în jurul orei 10.00, se preconizează că se va reuși golirea conductei și se va face accesul la porțiunea avariată. Circa 6-8 ore va dura reparația în sine, după care se va începe umplerea conductei, proces ce va dura 24-48 de ore.

Pentru duminică seara, CRAB a anunțat că programul de furnizare a apei în Bacău va fi între orele 17.00-20.00.

Vom reveni.