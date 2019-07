FOTO – Centura Bacăului a ajuns la 30% execuție. Ministrul Transporturilor a vizitat din nou șantierul – UPDATE

UPDATE: Europarlamentarul Dragoș Benea a devenit azi membru al Comisiei „Regional Development” (Dezvoltare Regională) a Parlamentului European.

„Azi am fost ales, ca europarlamentar român, în Comisia Parlamentului European care gestionează dezvoltarea regională, ceea ce, pentru România, include administrarea Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), în cadrul căruia se află și Master Planul General de Transport al României. Autostrada Iași-Bacău-Brașov, așa cum am promis, va avea în mine susținătorul de care are nevoie, pentru a prinde contur în teren. În fiecare zi, clădim temelia a ceea ce și colegul meu Lucian Șova a afirmat: Bacăul, «placa turnantă» a tuturor mărfurilor din Moldova”, a declarat Dragoș Benea.

Știrea inițială:

Șoseaua de centură a municipiului Bacău a ajuns la stadiul de 30% de execuție. Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, fostul ministrul al Transporturilor, deputatul Lucian Șova, subprefectul Valentin Ivancea și directorul general al CNAIR, Narcis Neaga, au verificat joi șantierul variantei de ocolire a Bacăului.

Vizita a inclus atât breteaua de vest (Nicolae Bălcescu – Măgura), care ar putea fi dată în folosință în acest an, cât și tronsonul principal, de est, care se face la profil de autostradă.

La final, ministrul Cuc a constatat că firmele constructoare (Spedition UMB și Tehnostrade) are mobilizare foarte bună și a ajuns la un progres fizic de 30%. Aceasta în condițiile în care lucrările au început în luna martie a acesui an, după ce antreprenorul a reușit să scurteze cu trei luni perioada de proiectare.

Îmi amintesc că pe 15 martie, când am fost aici, după ce am plecat de pe șantier, toată lumea a vuit în presă că și-a luat Umbrărescu utilajele și a plecat. Iată că cei care atunci țipau și spuneau că s-a făcut doar de fațadă și că de fapt nu se muncește, pot să vină ei acum și să spună dacă se muncește sau nu!”, a afirmat ministrul.

Răzvan Cuc a precizat că nu sunt probleme cu banii pentru exproprieri, iar Narcis Neaga a precizat că deja s-au alocat fondurile pentru 22 de imobile. Ministrul a lăudat activitatea grupului tehnic condus de subprefectul Valentin Ivancea, ce are drept sarcină rezolvarea problemelor birocratice care se ivesc.

De asemenea, ministrul Transporturilor și șeful CNAIR au dat asigurări că sunt suficiente fonduri pentru realizarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic pentru autostrada Bacău – Brașov. Licitația este în faza depunerii ofertelor, prin sistemul electronic de achiziții. Narcis Neaga nu a putut preciza dacă s-a depus vreo ofertă până la acest moment.

Termenul pentru depunerea ofertelor este 8 iulie 2019. Dacă nu vor fi contestații, contractul s-ar putea semna în această toamnă, urmând ca studiul de fezabilitate și proiectarea să se facă în cel mult doi ani. Apoi, se va face licitația pentru construcția autostrăzii.

Deputatul Lucian Șova cere mai multă celeritate

Drept concluzii, deputatul Lucian Șova, fost ministru al Transporturilor, a declarat, pentru Ziarul de Bacău: „Nu pregetăm niciun efort ca să ținem în atenția autorităților centrale subiectul centurii și autostrăzii Iași – Bacău – Brașov. Am profitat de ocazia că ministrul Transporturilor a fost în trecere prin Bacău, pentru a-i solicita mai multă celeritate în rezolvarea problemelor administrative care încă mai stau în calea șantierului: exproprierile, inclusiv cele suplimentare, pentru utilități (energie electrică), descărcări arheologice, aflate în responsabilitatea CNAIR, care încă nu asigură mobilizarea conform responsabilităților contractuale”.

De asemenea, deputatul a reiterat că Bacăul va fi principalul nod comercial al Moldovei: „Este proiectul nostru regional, la care lucrăm în fiecare zi”.

Pe șantier, Lucian Șova s-a revăzut cu o echipă de muncitori cu care s-a întâlnit pe alt șantier, cel al autostrăzii Lugoj – Deva.

Varianta Ocolitoare Bacău este parte integrantă a Autostrăzii „Moldova”. Ordinul de începere a lucrărilor a fost semnat pe 8 martie 2019, acestea fiind executate de asocierea Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL. Contractul atribuit în urma licitației are o valoare de aprox. 144 milioane de euro fără TVA și prevede proiectarea și execuția a 30,8 km de drum național, din care 16,269 km în profil de autostradă.