Fostul primar Cosmin Necula (Pro România) a votat la Ghimeș-Făget: „Bacăul are șansa de a fi reprezentat și de oameni onești, cu idealuri, a căror voce se va face auzită”

Fostul primar al municipului Bacău Cosmin Necula, candidat Pro România, a votat duminică dimineață într-un sat de la granița județului.

El a declarat după vot că a ales parlamentari care nu sunt „marionete ale șefilor de partid”:

Am fost primul votant la secția de la granița județului – satul Tărhăuși, comuna Ghimeș-Făget. Aveți încredere să ieșiți astăzi la vot! Bacăul are șansa de a fi reprezentat și de oameni onești, cu idealuri, a căror voce se va face auzită. Eu pentru asta am votat. Pentru o țară cu un parlament mai aproape de cetățeni, cu parlamentari care rămân oameni pentru oameni și nu sunt doar marionete puși de șefii de partid. Doamne Ajută!

– Cosmin Necula, Pro România