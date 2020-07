Fostul președinte al Consiliului Județean Iași: „Bacăul ne dă lecții”

Liberalul Cristian Adomniței, fostul președinte al CJ Iași și ministru al educației, a transmis un mesaj prin care laudă realizările în infrastructura din Bacău. Acesta a preluat postarea făcută pe Facebook de europarlamentarul Dragoș Benea despre modernizarea pistei aeroportului și a constatat că Bacăul „dă lecții” Iașului.

În ciuda faptului că e lider PNL, Adomniței nu s-a sfiit să laude „oamenii cu vocație” din PSD Bacău, manifestându-și părerea de rău că nu se găsesc astfel de lideri și la Iași.

Nu cred ca mai sunt, în Iasi, oameni publici interesati de acest frumos anunt si, mai ales, de consecintele lui.

Indiferent ce mituri urbane exista despre acesti oameni, ei si-au vazut de interesele lor si ale comunitatii lor. Este inca o dovada a faptului ca si in PSD exista oameni cu vocatie. In PSD Bacau, din pacate pentru noi.

Nu-i asa ca aceste imagini rascolesc amintiri? Pe de o parte cele memorabile, dătătoare de mândrie, incredere in viitor si, nu in ultimul rand, bogatie, cand noi am castigat, la vremea ei, in 2014, aceasta competitie regionala a aeroporturilor. Pare ca vorbesc despre alta eră, nu? Mai ales acum, cand aeroportul nostru se zbate in mediocritate si faliment, moral inaintea celui financiar…

Pe de cealalta parte, va reamintiti cand totul in Moldova era condus politic de la Bacau. Atunci era imoral, nemeritat si nesustenabil. Astazi, Bacaul munceste pentru locul sau sub Soare. Aduce speranta, creeaza incredere in viitor. Iasul mai aduce cateva containere si planteaza gazon. Noroc ca se mai egaleaza scorul prin contrapeformantele CRAB.

Bucuria si dezvoltarea Iasului nu se pot implini durabil pe neîmplinirile sau stagnarea altora. Succesul lor, sper, se va aduna succesului Moldovei in a deveni mai atractiva nu pentru investitori in primul rand, ci pentru NOI, pentru cei care traim aici. Inchei prin a spune ca imi pare extrem de rau ca Iasul nu poate mai mult acum. Nu cred nici ca acest lucru este intamplător.

Cristian Adomniței