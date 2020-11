Fostul ministru Lucian Șova, despre miliardele NextGenerationEU: Am avut noroc, liberalii nu ne-au “torpilat” proiectul A13, să nu le dăm idei!

Deputatul Lucian Șova, fost ministru al Transporturilor, a comentat în această dimineață situația proiectelor menționate în draftul Planului Național de Recuperare și Reziliență propus de Guvern.

În opinia sa, autostrada Brașov-Bacău are totuși finanțare, dar nu prin NextGenerationEU, ci prin Fondul European de Dezvoltare Regională:

“Drumul spre iad e pavat cu bune intentii”. In contextul ultimilor dezbateri privind A13 si Planul National de Recuperare si Rezilienta propus de Guvern.

Eu sunt bucuros ca parcursul ireversibil al constructiei A13 Bacau-Brasov nu a putut fi afectat nici macar de “bunele intentii” ale Guvernului PNL. Daca citesti cat de cat, nu se poate sa nu vezi ca:

-30,4 miliarde € din NextGenerationEU trebuie sa fie cheltuiti de Romania in 4 ani.

-13,7 miliarde € sunt nerambursabili

In domeniul rutier PNRR propune doua categorii de proiecte:

Proiecte mature, ex: A7 Ploiesti-Bacau-Siret sau Metroul de la st. 1 Mai la aeroportul Otopeni.

Proiecte ipotetice (care nu sunt nici pe hartie), ex: Autostrada Bacau-Vaslui sau Metrou la Cluj.

Asa ca:

Sunt bucuros ca A13 nu a fost scoasa de acolo de unde ii este locul, adica din proiectele cu finantare din bugetul multianual UE pt Dezvoltare Regionala 2021-2027, asa cum eu, in calitate de ministru al Transporturilor, i-am proiectat parcursul financiar in 2018.

Sunt bucuros sa vad ca la capitolul certitudini, Autostrada A7 Ploiesti-Bacau-Siret si-a gasit finantarea in PNRR, fiind un proiect matur, a carui proiectare am contractat-o tot la MT in 2018 si care in cateva luni se va fi terminat, putand incepe constructia efectiva de la sfarsitul anului viitor.

Sunt bucuros ca exista premise certe că in provincia Moldova se vor cheltui peste 2miliarde € cu constructia A7 in urmatorii 5 ani.

Glumind as putea spune ca am avut noroc, pentru ca liberalii nu ne-au “torpilat” proiectul A13 mutandu-l din programul unde poate fi facut (FEDR), in programul unde nu poate fi finantat in 4 ani, (NextGenerationEU). Asa ca… “fac cruce” sa nu le dam idei.

– deputatul Lucian Șova, fost ministru al Transporturilor