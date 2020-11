Fost ministru al Transporturilor: „Primii kilometri de autostradă în Moldova NU vor putea fi deschiși anul acesta”

Deputatul Lucian Șova, fost ministru al Transporturilor, crede că Centura Bacăului nu va putea dată în trafic până la finalul acestui an. El a reacționat, pe Facebook, după ce ministrul Lucian Bode a susținut că, după brațul de vest, și brațul de est, la nivel de autostradă, va fi dat în folosință în decembrie.

„Primii kilometri de autostradă in Moldova NU vor putea fi deschiși anul acesta. Minciunile lansate de PNL istul de la Transporturi mai pot fi crezute doar dacă ești profund ignorant. Umbrarescu nu merită ca niște politruci in goană după voturi sa pună o presiune nemeritata asupra firmelor sale lăudându-le doar de dragul de a se băga ei in seamă”, a declarat deputatul Șova.

Fostul ministru al Transporturilor este de părere că, „tehnic/realist vorbind, primavara anului viitor ar putea să ne aducă bucuria de a putea circula pe toată centura Bacăului”.

”Acest șantier merge prea bine pentru ca heirup-ismul politicianist sa-i fixeze termene ca pe vremea lui Ceausescu cu «cincinalu’n patru ani juma’»”, a încheiat deputatul Lucian Șova.