Focar de COVID în USR Bacău. După primarul Viziteu și prefectul Bulai, s-a îmbolnăvit și senatorul Sebastian Cernic

Sebastian Cernic, senator USR de Bacău a fost confirmat cu noul coronavirus, la doar câteva zile de la vaccinare și un test PCR negativ, făcut chiar în dimineața vaccinării.

„Da, analizele așa arată. Am solicitat o testare de la Ambulanță duminică și de atunci urmez protocolul, adică sunt izolat. Mă simt bine și chiar nu pot face o legătură între vaccinarea de joi și boală. Ce știu este că am fost precaut, am purtat mască, dar poate eram în perioada de incubație”, a declarat senatorul.

Acesta susține că își continuă activitățile normal, cele din comisiile de la Parlament, doar că de acasă, online. „Eu chiar îi încurajez pe toți, în continuare, să păstreze măsurile de protecție și să se vaccineze, dacă pot”, a mai spus Cernic.

Acesta s-a vaccinat antiCovid 19 joia trecută, la Centrul de Afaceri, dar neștiind că are Covid, sâmbătă seara chiar a anunțat că este la teatru, la un spectacol pentru copii.

Este al treilea oficial USR, după primarul Viziteu și prefectul Bulai, care s-a îmbolnăvit cu noul virus.