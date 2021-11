Firma plătită de Primăria Bacău să organizeze Oktoberfest Moldovenesc a perceput comisioane de 15% de la comercianți

O firmă privată, cu un singur angajat, a primit de la Primăria Bacău un contract de 82.000 de lei, ca să organizeze festivalul Oktoberfest Moldovenesc. Societatea a ținut să încaseze și un comision de 15% de la fiecare comerciant căruia i-a permis să vândă mâncare și băutură la festival, deși contractul cu municipalitatea nu prevedea acest lucru. De asemenea, toate contribuțiile de la sponsori au ajuns în conturile aceleiași firme. Pe afișul oficial al evenimentul, au apărut în calitate de sponsori companiile Dedeman, Barrier, Pambac, Fiald Imobiliare și Urban Building.

„Rețeta” Zilelor Bacăului, rebotezate Oktoberfest Moldovenesc la insistențele primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu, a fost plină de „ingrediente” cu specific local. În afara faptului că a fost organizat deși cifrele din pandemie erau cât se poate de grave, festivalul s-a desfășurat cu doar câteva sute de participanți simultan în public, aproape la fel de mulți ca forțele polițienești venite să asigure ordinea publică.

Comercianții au fost cei mai nemulțumiți, pentru că lipsa clienților a cauzat vânzări foarte mici. Peste toate, ei au fost nevoiți să plătească unei firmei private un comision de 15% din încasări. Practic, fiecare casă de marcat era verificată, iar la suma totală era aplicat imediat „birul”.

Coincidențele unei achiziții publice

În mod inedit, necesitatea festivalului Oktoberfest moldovenesc a venit din dorința Primăriei Bacău de a marca 613 ani de la prima atestare documentară a municipiului. Un funcționar de la cabinetul primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu chiar a întocmit un referat de necesitate, în care festivalul cu „5 concerte muzicale” este numit când „Oktoberfest Moldovenesc”, când „Tribute Freddie Mercury” (vezi facsimil mai jos).

Facsimil din referatul de necesitate: Oktoberfest Moldovenesc devine Tribute Freddie Mercury

Firma contractată prin achiziție publică directă de Primăria Bacău să organizeze Oktoberfest Moldovenesc a fost A.D.S. Fil Prod SRL, al cărei unic asociat și administrator este Silviu Buliga. El a depus oferta la 3 minute după cea a concurenței de la Soundzone SRL, așa cum a consemnat funcționara de la ghișeul Registraturii Primăriei Bacău (vezi facsimil mai jos).

Facsimil: Cei doi concurenți au depus ofertele aproape simultan

Coincidența face ca Buliga să fie și prieten cu Ciprian Pătrășcan, reprezentantul firmei concurente, pentru că, pe Facebook, cei doi apar în situații amicale.

Foto Facebook: Silviu Buliga și Ciprian Pătrășcan

Pentru suma de aproximativ 82.000 de lei, A.D.S. Fil Prod SRL a câștigat contractul pus la bătaie de Primăria Bacău, însă aceștia nu au fost singurii bani pe care i-a încasat. Comercianții au fost puși să achite un comision de 15% din încasări, iar banii sponsorilor de la Dedeman, Barrier, Pambac, Fiald Imobiliare, Urban Building tot în conturile acestei firme au ajuns.

În asemenea condiții, dar și din cauza vânzărilor foarte proaste, comercianții au fost nemulțumiți de comisionul pe care au fost nevoiți să-l achite către firma lui Silviu Buliga. Contractul pentru Oktoberfest Moldovenesc nu prevede nimic despre organizarea zonei de mâncare și băutură, ci servicii muzicale și de divertisment, servicii de scenotehnică, servicii de concept, grafică și imprimare materiale publicitare și servicii publicitate eveniment.

Doar caietul de sarcini al achiziției face referire la street-food, mâncăruri cu specific moldovenesc și românesc, bere nemțească și autohtonă, degustări de vin, însă nimic din toate acestea nu s-a concretizat în prevederile contractuale, cu atât mai puțin condițiile de amplasare și funcționare a chioșcurilor.

Din motive pe care nu a dorit să le explice, Primăria Bacău a ales – fără o procedură transparentă – să permită A.D.S. Fil Prod SRL să închirieze în Parcul Cancicov un spațiu pe care să se instaleze comercianții specifici acestui gen de eveniment. Așa s-a făcut că, în loc să se autorizeze la Primărie, chioșcurile cu mâncare și băutură au funcționat doar plătind comisionul de 15% către societatea lui Buliga. De altfel, din cauza acestui comision, fiscalizarea a fost extrem de redusă, după cum a recunoscut reprezentantul organizatorului.

Facsimil: pasajul din contract, prin care comercianții sunt „taxați” cu 15% de un privat

Explicațiile lui Buliga

Contactat de Ziarul de Bacău, ca să explice metodele prin care a organizat Oktoberfest Moldovenesc, Silviu Buliga, proprietarul A.D.S. Fil Prod SRL, a reacționat ca și cum nu el ar fi luat decizii. „Nu eu am luat 15%, așa a fost făcut contractul”, a susținut organizatorul.

„Noi am plătit toate taxele la Primărie, comercianții nu au avut nimic altceva de achitat. Am încasat 12.700 de lei, din taxa de 15%, probabil comercianții au vândut la negru. De exemplu, cei care au vândut un porc întreg la proțap au tăiat bonuri de numai 850 de lei. Eu am achitat chirie de 2.900 lei la Primărie, 1.200 salubrizarea, paza 2.200, UCMR (drepturi de autor – n.n) 7.000 de lei. La final, ies cu 40.000 de lei pierdere, doar încasările de la sponsori cred că vor mai reduce «gaura». Nu știu dacă au sunat oameni din primărie, eu nu am sunat direct la sponsori, am un colaborator”, a explicat Silviu Buliga. El nu a putut spune suma primită de la sponsori.

Potrivit organizatorului, Primăria Bacău a dat 82.000 lei, în condițiile în care artiștii și scena au costat 98.000 de lei.

„Nu am o înțelegere cu concurența, pe Facebook sunt prieten cu multă lume”, a mai spus proprietarul A.D.S. Fil Prod SRL.

La aproape o lună de la eveniment, Primăria Bacău a răspuns unor întrebări ale Ziarului de Bacău (facsimil mai sus) și a precizat că, până pe 3 noiembrie, la instituție nu au fost depuse actele doveditoare pentru decontarea banilor alocați de la buget pentru Oktoberfest Moldovenesc.

Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu s-a declarat mulțumit de festival, într-o ședință de Consiliu Local, și a început demersurile la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pentru înregistrarea mărcii „Oktoberfest Moldovenesc”. Marca Oktoberfest aparține orașului Munchen, Germania.