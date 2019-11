Finanțare europeană pentru șoseaua de centură a Bacăului! S-a semnat contractul prin care UE asigură 690 de milioane de lei din valoarea investiției

CNAIR și Ministerul Transporturilor au semnat Contractului de Finanțare nr.50 pentru proiectul „Varianta de ocolire Bacău” în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, O.S.1.1-Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală. Obiectivul general al proiectului este de a realiza un trafic de tranzit al persoanelor și bunurilor, în conformitate cu standardele europene, în termeni de siguranță, viteză și eficiență.



Valoarea totală a proiectului este de 968.781.763,34 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-689.436.848,61 lei, 15% contribuția proprie-121.665.326,21 lei, restul de 157.679.588,52 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Lucrările sunt executate de asocierea Spedition UMB SRL – Tehnostrade, în baza unui ordin de începere a lucrărilor semnat pe 8 martie 2019. Contractul prevede proiectarea și execuția a 30,8 km de drum național, din care 16,269 km în profil de autostradă. Durata contractului este de 36 de luni. Conform ultimelor declarații, la finalul lunii decembrie deja se va circula pe brațul vestic al centurii.

Benea: „Ambele obiective au în ADN-ul lor guvernarea PSD locală și națională”

Eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, a declarat că prin semnarea contractului a mai fost doborât un mit, cel al lipsei de finanțare europeană pentru șoseaua de centură.

„«Reaua guvernare PSD a mai risipit o fumigenă promovată de cârcotașii politici, inndependenți, sau alți influenceri locali. Cele mai importante proiecte din județul Bacău din ultimii 30 de ani – Aeroportul și Centura Bacăului- sunt în execuție și se finanțează majoritar din fonduri europene. Valoarea totală a celor 2 investiții este de … milioane euro REALI, nu de pe panourile administrației Stavarache PNL din anii 2010″, a precizat Benea.

„Mai explicit, a adăugat eurodeputatul, „anul 2018, când Lucian Șova a fost ministrul Transporturilor, a fost unul extrem de fast pentru investițiile în infrastructura de transport a județului Bacău. Ambele obiective au în ADN-ul lor guvernarea PSD locală și națională. Restul e can can!”.

Lucian Șova: „Cât am fost ministrul Transporturilor, am făcut lucruri temeinice”



Deputatul Lucian Șova, ministru al Transporturilor în perioada relansării proiectului variantei ocolitoare a Bacăului, a reacționat, pentru Ziarul de Bacău: „Cum ziceam: Doar prostul moare de grija altuia! Aviz celor care se tăvăleau pe jos că – vezi Doamne! – «Centura nu are finanțare», fără a înțelege ce înseamnă plați din titlul 58 al Bugetului de Stat. Cât am fost ministrul Transporturilor, am făcut lucruri temeinice, toate proiectele fiind construite de o manieră ireversibilă! Vezi Centura Bacăului, trenul Gara de Nord – Otopeni, autostrada Bacău – Brașov. Toate se fac repede și bine!”

Lucian Șova va fi prezent vineri, 29 noiembrie, în studiourile B1 TV, unde va participa la emisiunea „Drumurile noastre”, cu începere de la ora 13:00.