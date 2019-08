Filarmonica organizează o nouă ediție a „Serilor Diasporei”. Programul spectacolelor

Între 23-25 august, de la ora 20.00, Filarmonica Mihail Jora este gazda unor evenimente în aer liber ce vor avea loc în Piața Tricolorului, Bacău.



„Serile Diasporei” sunt dedicate celor ce se întorc cel puțin o dată pe an în țară, celor ce vin să-și revadă rudele, prietenii, în dorința de a nu rupe legăturile cu tradițiile, cu obiceiurile de care s-au despărțit în momentul în care au decis să-și încerce norocul în alte societăți.

Invitații primei seri, vineri, 23 august, vor fi cei de la “Groove Garden by Sorin Zlat” (Sorin Zlat – keys & band leader, Robert Patai – voce, Răzvan Trifan- saxofon, Alex Man – ghitara, Cristi Dragomir – bas și Laurențiu Ștefan – baterie). Stilurile pe care le abordează grupul sunt: Gospel, Funk, R&B, Soul, Fusion etc. repertoriul fiind format din piese reorchestrate de la artiști celebri (Gregory Porter, Earth Wind And Fire, Stevie Wonder, Lalah Hathaway), dar și compoziții proprii.

În cea de-a doua seară, joi, 24 august, începând cu ora 20.00 se vor auzi cele mai îndrăgite piese din istoria operei (din opere de Mozart, Donizetti, Puccini, Lehár, Verdi etc.). Alături de Orchestra Filarmonicii Mihail Jora vor participa dirijorul Mihnea Ignat, soprana Gabriela Iștoc, tenorul Mihai Urzicana și actorul Ștefan Hagimă, în calitate de prezentator.

Serile Diasporei se vor încheia duminică, 25 august, cu Seara Muzicii de Film și a hiturilor Pop Rock, cu muzică aleasă și oferită de orchestra băcăuană, la pupitrul căreia va sta dirijorul Mihai Ștefănescu.