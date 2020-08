Fetiță de 5 ani, din Asău, mușcată de o viperă, sub ochii mamei. Medicii de la SJU Bacău trag un semnal de alarmă, având în vedere lipsa serului antiviperin

O fetita de cinci ani din Asău a fost muscata de o vipera chiar sub ochii mamei sale. Initial a fost dusa la spitalul din Moinesti, unde nu se gasea ser antiviperin. Apoi au inceput cautarile. Dupa ce au primit raspuns negativ si de la Iasi, medicii moinesteni au cerut ajutorul colegilor de la SJU Bacau.

„Am confirmat ca avem un singur ser si au trimis copilul la noi unde i-a si fost administrat”, a declarat dr. Stefan Camelia, medic pediatru de garda. Cum insa fetita a ajuns tarziu la SJU Bacau, dupa aproape cinci ore de la muscatura, toxicitatea era foarte mare, iar fetitza era in stare grava.

„La UPU Pediatrie s-a administrat o fiola de ser antiviperin in urgenta ( aflat in stocul spitalului) și s-au făcut facut imediat demersuri la Unifarm sa ne aduca inca 2 fiole de ser antiviperin. Acestea au ajuns ieri dimineata si unul i-a fost administrat fetitei. Din pacate, starea fetiței s-a agravat și, deoarece necesita supraveghere permanent in ATI, in cursul zilei a fost transferata la Iasi”, a declarat dr. Ioana Dinu, directorul medical al SJU Bacau.

Astăzi, in urma discuției cu medicul curant, starea fetiței s-a îmbunătățit, fiind stabilă și internata la ATI Iasi ( compartiment Toxicologie)! Potrivit declaratiilor mamei, fetita era impreuna cu ea pe o pasune din apropierea casei unde cautau un obiect pierdut de o ruda cu o zi inainte cand strangeau fanul. Fetita era la cativa metri de mama care a vazut cand a fost muscata de vipera la glezna stanga.

Al doilea caz, în câteva zile

Tot in cursul zilei de ieri la Compartimentul de Primiri Urgente Copii a mai fost adus un adolescent care a fost muscat de un sarpe si la care s-a administrat o doza de ser antiviperin. Starea lui este stabila. „Ieri seara s-au comandata încă 2 fiole, dar Unifarmul a putut sa onoreze comanda doar pentru o fiola. Trebuie atras un semnal de alarma asupra mușcăturilor de șerpi in aceasta perioada caniculară, cu atât mai mult cu cât este o problema de aprovizionare in toată țara privind serul antiviperin”, a mai declarat Dr.Ioana Dinu, director medical SJU Bacau