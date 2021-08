Festivalul ZidArt devine internațional. Timp de trei săptămâni, 13 artiști români și străini selectați prin concurs își vor implementa viziunea asupra temei „Pillars of Humanity”

Festivalul de artă urbană ZIDART – Street Art Festival a ajuns la cea de-a patra ediție. Bacăul va intra pe harta internațională a artei stradale prin participarea a trei artiști din Argentina și Spania, se arată într-un comunicat de presă. Această premieră marchează reușita festivalului de a atrage atenția unui public global și de a transforma orașul într-o destinație relevantă pentru arta stradală de pretutindeni.

Evenimentul organizat de Asociația Ingenious Drama se va desfășura în Bacău, între 10-30 septembrie 2021. Timp de trei săptămâni, 13 artiști români și internaționali selectați în urma concursului de propuneri își vor implementa viziunea asupra temei “Pillars of Humanity”.

În această ediție muzeul de artă stradală se va extinde în cartierele Orizont și URA, adăugând încă 1000 mp de culoare celor 3036 mp vopsiți în anii anteriori.

Pe toată durata festivalului, publicul va putea urmări procesul de execuție a unor picturi murale de mari proporții și va putea interacționa cu artiștii la fața locului.

În cadrul festivalului vor fi organizate și o serie evenimente pentru public: workshopuri, concerte și dezbateri.

Cine sunt artiștii de la ZidArt 2021

13 artiști români și internaționali își vor exprima viziunea asupra temei Pillars of Humanity în această ediție a festivalului ZIDART: Alaniz (Argentina), Nsn 977 (Michelangelo Marra, Francesco Minopoli – Spania), Wanda Hutira, Robert OBERT, meri the zu, Monk Ink, Cazacincu Bogdan & Mihail Alin, Andrei Felea, Peța Claudiu, Alin Mihai.

“Vrem ca prin cea de-a 4-a ediție ZIDART – Street Art Festival să resuscităm sistemul de valori pe care considerăm că îl avem cu toții. Credem că menirea artiștilor și puterea artei constau în a insufla noi repere care să ne aducă aminte de ce suntem aici și care este rolul nostru în acest ecosistem social. Vrem ca împreună să ne uităm în jur cu atenție, să ascultăm și să conștientizăm starea reală a umanității, care pare a fi afectată din ce în ce mai profund de o uitare a valorilor care să ne asigure echilibrul și prosperitatea. Suntem încrezători că vom reuși. We have hope in humanity”, a declarat Lucian Popa, fondator ZIDART – Street Art Festival.

Se folosește vopsea purificatoare de aer Airlite

Din considerație pentru mediu și pentru comunitate, picturile realizate încă de la prima ediție ZIDART au fost efectuate cu vopsea purificatoare de aer Airlite, totalizând până în prezent o suprafață de 2460 mp la care se vor mai adăuga 100 mp de perete vopsit cu Airlite care va filtra aerul asemeni unei păduri cu aceeași suprafață și îndepărtează, in decursul a 24 de ore, poluanții emiși de aproximativ 50 de automobile pe benzină.