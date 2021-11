„Femei care răstoarnă mentalități”, la Colegiul Pedagogic

Între 22 -25 noiembrie, la Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan cel Mare” Bacău se desfășoară o activitate virtuală, sub genericul ”Femei care au schimbat lumea”. Activitatea face parte din proiectul ERASMUS Plus, care a început în luna septembrie 2020 și se va încheia anul viitor, în 2022, iar în cadrul acestuia sunt implicate colegii și licee din Grecia, Turcia și Spania. ”Este un proiect frumos, desfășurat sub genericul ”Women Overthrowing MENtalities”, iar obiectivele urmărite sunt promovarea puterii, independenței și valorii femeilor, într-o așa zisă lume a bărbaților. Acest proiect reprezintă o provocare pentru echipa din Bacău, care este și coordonatorul proiectului, mai ales în această perioadă de pandemie”, a declarat prof. dr. Liliana Adochiței, inițiatorul proiectului.

Programul întâlnirii virtuale de la Colegiul Pedagogic este foarte încărcat. În cele patru zile de activitate vor fi prezentate materiale despre țările implicate în proiect, despre cultura și civilizația acestora, materiale despre școlile partenere, interviuri cu femei de succes, filme sau PowerPoint-uri despre femei celebre din România, Grecia, Turcia și Spania. ”Elevii de la Colegiul Național Pedagogic Bacău, sub coordonarea doamnelor profesoare Sonia Berza și Ana Mazilu Cireșeanu, au făcut șase materiale memorabile despre șase românce – simboluri pentru noi: Maia Morgenstern, Inna, Maria Tănase, Simona Halep, Ana Aslan și Nadia Comăneci. Tot sub coordonarea celor două doamne profesoare, tinerii implicați în proiect au pregătit trei interviuri cu femei de succes, precum Alexandra Higiu, din domeniul înfrumusețării, Mara Matei, președinta unei organizații umanitare și Daniela Popa, fondatoarea unei lanț de farmacii de succes din România. Fetele au muncit foarte mult pentru realizarea unor produse de calitate, iar partenerii din străinătate au răsplătit efortul lor cu aplauze”, a adăugat Lili Adochiței.

În ultima zi a activității, elevii din cele patru țări partenere în proiect vor primi o provocare, care le va pune la încercare imaginația și priceperea în IT. Ei vor trebui să facă un album virtual, care să cuprindă toate exemplele de femei celebre prezentate în întâlnirea virtuală.

Proiectul ”Women Overthrowing MENtalities” are ca finalitate realizarea unor chestionare care să măsoare atitudinea și percepția elevilor față de egalitatea de gen, realizarea unei broșuri cu modele de femei din cele patru țări participante la proiect, realizarea unor interviuri cu femei de succes, a unor rapoarte și statistici despre discriminarea și violența împotriva femeilor, realizarea unor filme documentare despre persoanele care s-au implicat în lupta împotriva discriminării de gen.

Deși în perioada 2020 – 2022 au fost planificate cinci activități transnaționale, aceasta este prima activitate virtuală organizată în cadrul proiectului. Speranța tuturor a fost legată de posibilitatea realizării mobilităților fizice. Deși s-au implicat trup și suflet în realizarea produselor proiectului și au fost un exemplu de bune practici pentru elevii și profesorii din Spania, Grecia și Turcia, tinerii de la Pedagogic tânjesc după vizitarea țărilor partenere, mai ales că, după activitatea din această săptămână, au legat prietenii cu ceilalți tineri participanți la activitatea virtuală.