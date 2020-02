Mii de băcăuani au rămas fără curent electric din cauza vijeliei

Din cauza vântului puternic, aproape 4.000 de consumatori din opt localități din județul Bacău nu au, la această oră, energie electrică, scrie Unupetrotus.ro

Potrivit unei informări a DelGaz Grid, la ora 18:00 sunt patru localități afectate total – Pâncești (com. Sascut), Brătești (com. Bârsănești), Orășa, (com. Livezi), Larguța (com. Nicolae Bălcescu), iar alte patru localități sunt afectate parțial – Bârsănești, Sascut, Comănești, Moinești).

În total, sunt 3.844 de consumatori nealimentați, o linie electrică nealimentată total, 2 linii electrice nealimentate parțial, 32 de posturi de transformare nealimentate.

5 echipe din cadrul DelGaz Grid lucrează pentru remedierea defecțiunilor.