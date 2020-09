„Faptul că am putut vorbi cu oamenii din județ este cel mai mare câștig în această primă campanie electorală la care am participat”, spune candidatul PER la CJ, Ion Pascaru

Duminică, 27 septembrie, cetățenii sunt așteptați la urnele de votare pentru a-și alege candidații pentru primării, consiliile locale și Consiliul Județean. Înainte de ziua alegerilor, candidatul PER, Ion Pascaru, a dorit să ne povestească ce a însemnat pentru el această primă campanie electorală și cum vede el dezvoltarea județului Bacău.

„E prima dată când fac politică. Am ajuns într-un punct al dezvoltării mele personale și profesionale în care simt că pot să aduc plusvaloare județului nostru. Îmi pare rău să-i aud pe unii oameni reticenți la persoanele noi care intră în politică. Dar, ce am învățat eu din experiența mea, este că dacă nu te implici, nu poți rezolva nimic. Și, ne place sau nu ne place, de politică și de măsurile politice care se iau de la cel mai mic, până la cel mai mare nivel, depinde binele tuturor. Cum bine am văzut, vechea clasă politică se împiedică de propriile interese, iar cetățeanul este lăsat la urmă. Chiar dacă sunt și om de afaceri, să nu credeți că pentru mine toate sunt roz. Întreaga mea muncă este afectată de tot ce înseamnă politică locală, județeană sau națională. Eu mi-am asumat, începând cu această candidatură, un rol greu, dar pe care vreau să-l fac un exemplu pentru politicieni și cu ajutorul căruia să redau încrederea oamenilor în clasa politică.”

În ceea ce privește programul său de guvernare la nivel județean, Ion Pascaru pune accent pe câteva aspecte pe care le consideră esențiale și pe care le-a promovat în aceste zile de campanie: ecologizare, selectarea corectă a deșeurilor, infrastructură rezistentă, îndiguiri și împăduriri, susținerea producătorilor locali și a domeniului agricol, crearea unui sistem de transport public integrat în județ, susținerea inițiativelor tinerilor din județ. De altfel, el are în vedere colaborarea cu consiliile locale din județ pentru crearea unor condiții de viață decente în toate localitățile unde lipsesc sistemele de canalizare, apă și gaze.

„Doresc să aprofundez puțin problema agriculturii, cu atât mai mult cu cât sunt de profesie inginer horticultor. (Astăzi, toți vă promit autostrăzi, centuri ocolitoare și multe alte proiecte de anvergură. Aceste sunt utile și foarte necesare, dar sunt proiecte la nivel guvernamental. În calitate de reprezentant al Consiliului Județean, trebuie să te apleci îndeosebi asupra nevoilor care îi apasă pe oameni zi de zi. De aceea structurile politice sunt ierarhizate). Dar închei această paranteză și vreau să revin la problema agriculturii și a micului producător. De regulă, marea majoritate a politicienilor nu reușesc sau nu vor să facă politici guvernamentale în sprijinul fermierului. Eu vă spun cu tărie: voi sprijini toți fermierii. Participarea acestor ferme de semi-subzistență la aprovizionarea pieței locale este semnificativă și cantitativ, și calitativ. Micii fermieri oferă multe dintre alimentele pe care industriile nu le produc. Apoi, rolul fermelor mici este important și în plan social. Ele asigură mijloacele de existență pentru o mare parte din populația rurală. Și, nu în ultimul rând, importanța lor rezidă în faptul că reprezintă o “pepinieră” pentru dezvoltarea viitoarelor ferme comerciale. De aici pleacă majoritatea tinerilor care se inițiază în afaceri agricole. Sunt, așadar, multe argumente pentru o politică de sprijinire a acestor ferme, printr-o strategie adecvată. Obiectivul acestei strategii trebuie să-l constituie menținerea lor și, eventual, transferul lor către palierul fermelor comerciale.”

Candidatul PER la președinția Consiliului Județean a mers în multe dintre zonele județului pentru a discuta cu oamenii, pentru a vedea care sunt situațiile punctuale și pentru a-și crea, astfel, o imagine cât mai completă a stadiului de dezvoltare în care se află județul acum.

„Faptul că am putut vorbi cu oamenii din județ este cel mai mare câștig în această primă campanie electorală la care am participat. Mulți dintre ei, sătui de promisiuni fără substanță, sunt deciși să voteze pe cineva nou. Am încredere în planul pe care îl propun pentru revitalizarea județului și îi aștept pe oameni duminică să voteze poziția 7 pe buletinele de vot.”