Faceți rezerve! În câteva ore, se întrerupe apa în câteva cartiere din Bacău. Presiunea scade în tot orașul

Începând de miercuri seara seara, până joi (2 și 3 octombrie 2019), CRAB va întrerupe furnizarea apei, pentru a permite constructorului să facă unele branșamente pe strada Aeroportului, aflată în șantier.



Ca urmare a solicitarii Primariei Bacau, in vederea executarii lucrarilor de interconectare a retelelor de apa de pe strada Aeroportului, in perioada 02.10.2019, ora 22.00 – 03.10.2019, ora 20.00, se va opri furnizarea apei potabile catre consumatorii cu punctul de bransament situat in zonele delimitate de strazile: – Calea Republicii (pod Narcisa) – Narciselor – Victor Babes – Condorilor – Chimiei – Bicaz – Calea Republicii; – Garofitei – Tolstoi – Calea Marasesti (cartier Cornisa I); – Calea Marasesti – Erou Ciprian Pintea – Cornisa Bistritei – Milcov (cartier Cornisa II si cei cu punctul de bransament situat in cartierele Tache si Letea.

„Precizam ca exista posibilitatea ca in alte zone ale Municipiului Bacau (zonele inalte si cele situate la capetele de retea), in perioada interventiei, presiunea apei sa fie scazuta”, anunță CRAB.

De asemenea, este posibil ca la reluarea programului de furnizare a apei, in anumite zone ale Municipiului Bacau, sa apara si fenomenul de turbiditate.