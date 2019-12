Fabrica de panel din Comănești își schimbă numele. Întreg Grupul Holzindustrie Schweighofer va fi redenumit

Grupul Holzindustrie Schweighofer adoptă un nou nume și o imagine nouă printr-o schimbare simplă: Grupul Holzindustrie Schweighofer devine HS Timber Group, se arată într-un comunicat de presă. Schimbarea vizează și fabrica din Comănești, Holzindustrie Schweighofer Baco.

În plus, fabricile Grupului – cele trei fabrici de cherestea (Sebeș, Rădăuți, Reci) și fabrica de panouri din lemn masiv din România (Siret), împreună cu fabrica de cherestea din Germania (Kodersdorf) – vor funcționa sub numele de HS Timber Productions. Fabrica de panel din Comănești, județul Bacău, va funcționa sub numele de HS Baco Panels.

Potrivit comunicatului companiei, logica din spatele noului nume este foarte simplă – numele Grupului trebuie să fie ușor de înțeles, de pronunțat și de reținut pentru persoane de toate naționalitățile. HS Timber Group îndeplinește această cerință și a fost ales pentru a promova operațiunile internaționale ale companiei.

„Timber“ înseamnă „material lemnos, cherestea” și este materia primă din care sunt prelucrate produsele de înaltă calitate ale Grupului, iar HS reprezintă acronimul numelui original Holzindustrie Schweighofer și este legătura între vechiul nume și noul nume.

Sloganul Perfection in Timber. (Perfecțiune în cherestea.) rămâne o parte integrantă a imaginii de marcă și simbolizează eforturile permanente ale Grupului de a oferi cele mai bune produse și servicii clienților, furnizorilor și partenerilor, precum și de a face progrese în fiecare zi.

Schimbarea numelui nu afectează structura managerială, a acționariatului, independența și structura organizațională a Grupului: HS Timber Group și, prin urmare, filialele HS Timber Productions și HS Baco Panels vor rămâne sub umbrela Evergreen Private Foundation (fosta Schweighofer Private Foundation).

Gerald Schweighofer se va implica în continuare la nivelul Grupului, va contribui cu expertiza și experiența sa în management și cu pasiunea sa pentru lemn. Schimbările pe care le presupune actualizarea numelui vor fi implementate în săptămânile următoare. (sursa: comunicat de presă)