Un expert dă de pământ cu deputatul Viziteu: „Recreez Bacăul” e un slogan super tare dacă ești un mare admirator al Vioricăi Dăncilă

Campania electorală declanșată de câteva luni de deputatul Lucian Daniel Stanciu Viziteu este aspru criticată de unul dintre liderii USR la nivel național. Valeriu Nicolae, expert în strategie și comunicare politică, fost secretar de stat în guvernul Cioloș și fost candidat la europarlamentare din partea PLUS, a analizat sloganul „Recreez Bacăul”, pe care candidatul la Primăria Bacău îl promovează.

Specialistul trage concluzii dure și face o analogie cu fostul premier PSD Viorica Dăncilă.

„Mie chiar îmi place Lucian (deputatul Lucian Daniel Stanciu Vziteu, președintele USR Bacău – n.n) dar ăsta e un exemplu de campanie făcută nu îndeajuns de beat de cineva specializat în vânzare de semințe. L-am și văzut cu mistria în mână, cu căpriorii în spate, un tricou murdar, niște șlapi eleganți gata să toarne ciment”, a comentat expertul, pe Facebook.

Sloganul utilizat de candidatul USR Bacău

„Recreez Bacăul e un slogan super tare dacă ești la vârsta când crezi în Batman sau vreo tâmpită anti-vaccinistă. Sau dacă ești un mare admirator al Vioricăi Dăncilă. Apoi l-am auzit pe Ciolacu zicând că i-a furat PNL-ul planul de guvernare. La Ciolacu mă aștept oricând să își dea drumul și să zică ceva de tunele energetice și cum el e fratili lui Zamolxes și văru’ lui Cristos că nu am nici cea mai mică îndoială că e un idiot. Și apoi am citit și comentariul lui Barna și m-am gândit că probabil ploile astea au ajutat recolta de cânepă rău de tot prin locurile pe unde umblă oamenii ăștia. Ce a dat frățică în voi că să mor că strategia voastră pare a fi hai să vedem cât de bolovani trebuie să fim ca să scoatem sub 10%”, a mai spus Valeriu Nicolae.