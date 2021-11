EXCLUSIV: Viceprimarul Liviu Miroșeanu și managerul public, Ciprian Piștea, anchetați de DNA. Cei doi sunt suspecți în dosarul angajării directorului SMUP

Direcția Națională Anticorupție (DNA) Bacău a început urmărirea penală față de persoane, în dosarul numirii lui Gabriel Grițcu în funcția de director interimar la conducerea Societății Municipale de Utilități Publice (SMUP). Pe lista suspecților, se află viceprimarul Liviu Miroșeanu și managerul public al Primăriei Bacău, Ciprian Piștea.

FOTO: viceprimarul Liviu Miroșeanu (stânga) și administratorul public, Ciprian Piștea,

Gabriel Grițcu a fost numit la șefia SMUP printr-o dispoziție de primar, semnată la începutul lunii august 2021. Așa cum Ziarul de Bacău a dezvăluit, DNA a solicitat o serie întreagă de documente, de la contract, la referate, note, dispoziții, drepturi salariale, fișe de pontaj, documente interne întocmite, fișa postului etc.

În urmă cu câteva zile, procurorii DNA i-au informat pe viceprimarul Liviu Miroșeanu și pe Ciprian Piștea, managerul public al Primăriei Bacău, despre faptul că au devenit suspecți în dosar. Cei doi au confirmat situația în care se află.

„Sunt cât se poate de calm și de liniștit, pentru că nu mă aflu în nicio culpă. Vorbim despre circuitul intern al unor hârtii, iar în dreptul meu nu se poate reține vreo ilegalitate. Decizia de angajare nu mi-a aparținut, mai ales că respectiva activitate nu se află în atribuțiile mele. Înțeleg și interesul celor care se ocupă de acest caz, le-am promis întregul meu sprijin, mai ales că, așa cum spuneam, sunt cât se poate de liniștit. În general, sunt un om care a stat departe de scandaluri, îmi place să cred că nu m-am compromis, militez pentru o altfel de conduită publică”, a declarat viceprimarul Liviu Miroșeanu.

„Confirm faptul că am fost informat că am calitatea de suspect, ca urmare a unei semnături pe care am dat-o pe un act adițional la un contract de muncă, pentru ceea ce eu am considerat că ar fi un pas în acord cu prevederile legale, către funcționarea eficientă a administrației locale. Evident că voi oferi toate informațiile care îmi sunt solicitate, am toată deschiderea și buna-credință, de fapt aceeași bună-credință cu care am semnat și documentul în cauză și cu care am acționat de-a lungul întregului meu parcurs profesional”, a reacționat Ciprian Piștea, managerul public.

Potrivit unor informații neconfirmate oficial, pe lanțul decizional al angajării șefului SMUP s-ar fi aflat și primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu, însă acesta afirmă că nu se află pe lista suspecților. „Nu știu nimic, nu am fost citat, nu am fost chemat”, a declarat primarul, pentru Ziarul de Bacău.

DNA a precizat că, în acest moment al anchetei, nu poate da publicității informații din dosar.