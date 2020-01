EXCLUSIV. Scandalul continuă în USR Bacău. Motivul surprinzător pentru care doctorul Hriban a fost exclus din partid

Un scandal monstru a izbucnit în filiala județeană USR Bacău, după ce doctorul Sebastian Hriban a fost exclus în secret din partid. Liderul municipalei Uniunii Salvați România Bacău a fost „mazilit” într-o ședință „confidențială” ținută pe 23 decembrie și nici pe 7 ianuarie 2020 partidul nu-l anunțase despre decizia luată.

Totul s-a aflat când Ziarul de Bacău a dezvăluit o conversație de pe grupul de Facebook al formațiunii. Articolul a nemulțumit conducerea USR Bacău, iar unul dintre lideri, angajat din bani publici la cabinetul deputatului Lucian Daniel Stanciu Viziteu, i-a numit pe ziariști „târâtoare” și „libarci de presă”.

De ce a fost exclus doctorul Sebastian Hriban

Potrivit surselor Ziarului de Bacău, motivul pentru care doctorul Sebastian Hriban a fost exclus din USR Bacău este inedit în democrație: liderul municipalei ar fi greșit față de partid când s-a adresat instanței în octombrie (dosar 2683/110/2019), după ce a fost suspendat din funcție și din formațiune. Și atunci, și acum, motivele suspendării au fost secrete bine ferecate în arhivele partidului.

Astfel, pentru că s-a apărat în Justiție de ceea ce consideră un abuz, doctorul Sebastian Hriban a fost exclus. USR Bacău a luat această decizie fără să aștepte decizia instanței în procesul de suspendare, care are următorul termen în martie 2020. Hriban era singurul rival al deputatului Lucian Daniel Stanciu Viziteu, președintele filialei județene, la candidatura pentru Primăria Bacău.

Sebastian Hriban a deschis o nouă acțiune în justiție, în care contestă excluderea din USR Bacău.

Scandalul continuă în USR Bacău

Liderul USR Bacău, deputatul Lucian Daniel Stanciu Viziteu, nu a fost disponibil cu un punct de vedere, la excluderea lui Hriban, însă pe grupul partidului el a încercat să minimalizeze scandalul: „Nu este un subiect important. (…)Este datoria noastra ca si organizaţia sa ne asiguram ca membri (sic!) respecta un set minimal de reguli interne concretizate in Statut. Fara a ne asigura de respectarea acestor reguli interne cum putem spera ca alesii USR sa respecta legile tarii si sa isi exercite mandatele in folosul comunităţii? Asta este una dintre datoriile noastre fata de electorat, sa ii asiguram ca nu toleram abateri inteme si ca vom avea candidati capabili sa lucreze in echipa si sa respecte un set de reguli. Fara sanctiuni domneşte arbitrarul si haosul”.

Doctorul Sebastian Hriban a replicat:

Liderul organizatiei, domnul Stanciu-Viziteu, se comporta asa cum sunt sigur ca a invatat de la imbelsugat remuneratii consilieri ai domniei sale: calm, calculat, inspirand siguranta si respect subalternilor anxiosi: Mai intai, minimizarea importantei subiectului, (…) In cele din urma, recursul (ipocrit) la respectarea Statutului. Aici trebuie sa recunosc ca sunt de acord cu domnia sa (mai putin cu ipocrizia, evident). Si eu sunt de parere ca membrii de partid care isi bat joc de regulile interne, mai tarziu, cand vor ajunge in functii publice, vor fura si isi vor bate joc de cetatenii care i-au ales. Si eu sunt de acord ca trebuie sa existe un set de reguli pe care toți membrii trebuie sa il respecte dar ce te faci cand tocmai cei care ar trebui să vegheze la respectarea Statutului isi bat joc de el știind că beneficiază de protecția tatucului Barna căruia i-au jurat credință necondiționată si i-au furnizat voturile necesare la momentul oportun? Succesul USR Bacau la alegerile europarlamentare, cand s-a clasat pe primul loc cu 30% venind in intampinarea vointei cetatenilor care isi doresc o tara in care pur si simplu sa fie echitate si sa nu se mai fure, esecul de la prezidentiale in care matrapazlacurile facute de domnul Barna i-au dat jos masca de „antrepenor de succes in economia privata” si l-au plasat rusinos in urma candidatului P.S.D., au fost semnale clare pe care insa nu le-a auzit nimeni. De aceea, CHIAR DACA SI TOCMAI FIINDCA FAC PARTE DIN U.S.R. BACAU, acesti membri care nu respecta Statutul (inclusiv olimpianul domn Stanciu-Viziteu) nu trebuie sa ajunga in situatia de a ocupa vreo functie eligibila in statul roman.

