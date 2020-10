EXCLUSIV! PNL Bacău are președinte interimar: „Vom avea mult de treabă!”

Viorel Miron, primarul orașului Comănești, este noul președinte al Partidului Național Liberal, organizația județeană Bacău. El îi succede, ca interimar, deputatului Ionel Palăr, care a demisionat la începutul acestei săptămâni.

Sâmbătă, vicepreședintele regional al PNL, deputatul de Suceava Ioan Bălan, a avut de ales pentru postul de președinte interimar între senatorul Viorel Ilie, proaspăt venit de la ALDE, deputatul Daniel Fenechiu și primarul Viorel Miron. Reprezentantul conducerii centrale a liberalilor a optat pentru primarul orașului Comănești, vechi liberal, fără trecut în alte partide și victorios în localitatea sa.

Pentru Ziarul de Bacău, Viorel Miron, președintele interimar al PNL Bacău, a declarat: „Prioritățile mele sunt reorganizarea și redresarea organizației, ca să obținem la alegerile parlamentare un scor mai bun decât la locale. Vom avea treabă multă! Am pierdut multe localități și Consiliul Județean, pentru care am avut cea mai bună ocazie, din ultimii 30 de ani. Am pierdut și municipiul Bacău, pentru că nu am avut candidat propriu, ceea ce este o bilă neagră! Eu am insistat să avem candidat propriu, dar nu am fost ascultat”.

Ca scor politic, Miron a declarat pentru Ziarul de Bacău că își dorește să aibă rezultatele din Comănești. „Așa cum am luat PNL Comănești acum 20 de ani cu 0,85% și am câștigat 5 mandate cu 65-80%, sper să pot ridica și nivelul organizației județene”, a precizat Viorel Miron.