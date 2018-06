“Lăcușorul” din Parcul Cancicov va fi deschis la primăvară. Care sunt planurile noului chiriaș

“Lăcușorul” din Parcul Cancicov va fi în sfârșit amenajat, urmând ca anul viitor să se deschidă oficial un restaurant cu terasă.

De ani de zile, una din zonele cele mai frumoase din Parcul Cancicov stă în paragină. Primăria Bacău a luat decizia de a închiria “Lăcușorul” pe o perioadă de 10 ani, pentru ca o firmă privată să îl poată amenaja și moderniza.

Câștigătoarea licitației a fost firma Almadi Foods din Bacău, care s-a și apucat de lucrări. ”Vreau să fac un restaurant la standarde ridicate. Am experiență în domeniu. Am diplomă de management în restaurante și hoteluri obținută în America și îmi doresc să fac ceva frumos acasă”, ne-a declarat Alin Costinescu, patronul Almadi Foods. “Ne axăm pe perioada verii, însă am vrea să menținem activitatea și iarna”

Investiție de peste 100 de mii de euro

Primăria a pus o serie de condiții pentru închirierea spațiului, inclusiv investirea a 100 de mii de euro. Alin Costinescususține însă că suma va fi mai mare. “Vom amenaja lacul așa cum trebuie, vom pune lumini în apă, vom face un foișor de lemn deasupra, va fi foarte frumos, zic eu”, a mai adăugat patronul.

Lucrările au început deja, însă, chiar dacă acestea vor fi gata în septembrie-octombrie, noul chiriaș susține că deschiderea va avea loc în primăvara anului viitor.