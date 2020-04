EXCLUSIV! Începe rechiziția spațiilor de cazare din județ. La ora aceasta nu mai sunt locuri în carantină

Locurile de carantină pregătite de autoritățile locale s-au ocupat în întregime. Afluxul mare de băcăuani veniți din străinătate în această săptămână a făcut ca sute de locuri de cazare din județ să devină insuficiente. Astfel, au început procedurile de rechiziție a spațiilor de cazare. Prin urmare, autoritățile vor prelua hoteluri sau pensiuni de pe teritoriul județului Bacău, cu sau fără voia proprietarilor.

Prefectul Liviu Miroșeanu

„Am demarat deja procedurile de rechiziție, alături de Iași și Vaslui. Am trimis solicitare către primari pentru a identifica spațiile necesare și, important, care îndeplinesc condițiile de carantină. Pe lângă condițiile prevăzute de DSP, cum ar fi existența băii la fiecare cameră, ele trebuie să fie și funcționale, să nu se afle în spații părăsite de mult timp. Între timp am făcut și noi o listă pe care am înmânat-o edililor, însă ei sunt cei care fac propunerile. Din păcate am rămas fără spații de carantină, după valul foarte mare de cetățeni veniți din străinătate în această săptămână. Asta e singura soluție” a declarat Liviu Miroșeanu, prefectul Bacăului.

Hotelierii, prinși pe picior greșit

Dacă până acum autoritățile au mers din poartă în poartă la proprietarii de hoteluri și pensiuni, solicitându-le să pună la dispoziție spațiile de cazare și oferindu-le 300 de lei pe zi pentru fiecare loc, acum lucrurile nu mai stau chiar așa. Practic, pensiunile și hotelurile rechiziționate, nu vor mai intra sub incidența hotărârii anterioare de Guvern, iar proprietarii nu vor mai primi cei 300 de lei pe loc.

„În momentul de față nu există alocări financiare pentru rechiziții. Așteptăm hotărârea nouă de Guvern, care să precizeze sumele pe care le vor primi. Eu le-am spus de la început să fie alături de noi”, a mai declarat prefectul Miroșeanu.