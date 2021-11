EXCLUSIV! Fostul Hotel Central a fost cumpărat de o firmă privată, care a demarat procedurile de reabilitare. Ce s-a ales de planurile Primăriei de a prelua imobilul

Fostul Hotel Central, din inima orașului, a fost achiziționat de o firmă din Bacău, care susține că vrea să îl reabiliteze și să îl repună în circuitul hotelier. Între timp, Primăria Bacău continuă demersurile de expropiere, urmând ca o decizie să fie luată de Consiliul Local.

Ilustrare a fațadei originale

Imobilul Hotel Central, fostul hotel Athenee Palace, este înscris în lista monumentelor istorice, fiind format din parter plus trei etaje, în suprafață utilă de 925,94 mp, suprafață construită de 1.266 mp și teren aferent de 362 mp. Atât primarul Cosmin Necula, cât și Lucian Stanciu-Viziteu au declarat în repetate rânduri că vor să achiziționeze clădirea-simbol a orașului și să o reabiliteze, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

În luna martie a acestui an, după ce abia promisese că va cumpăra clădirea, primarul Stanciu-Viziteu a inițiat un proiect de HCL prin care a luat girul Consiliului Local pentru demararea procedurilor de expropiere a imobilului. În motivația proiectului se menționează chiar că „momentul este oportun”, având în vedere situația firmei ce deține clădirea, aceasta fiind în lichidare.

Un investitor local vrea să readucă la viață hotelul

Hotel Central

Între timp însă, situația s-a schimbat, deoarece o firmă din Bacău a cumpărat Hotel Central și este hotărâtă să reabiliteze clădirea și să o transforme, iarăși, în hotel.

Eduard Ghigea, reprezentant al firmei Central INN, care a cumpărat imobilul, și responsabil cu proiectul de readucere la viață a fostului Palat Mărăști a explicat pentru Ziarul de Bacău intențiile pe care le au investitorii cu fostul hotel.

Prețul de achiziție a fost cel de pornire, 212.000 de euro, cu care lichidatorul a lansat licitația. „Noi am vrut încă de anul trecut să cumpărăm hotelul, am vorbit cu lichidatorul, dar a durat un an până când s-a lansat licitația, din cauza procedurilor greoaie. Prețul este stabilit printr-o expertiză realizată în urmă cu zece ani, dar a rămas neschimbat din cauza lipsei ofertanților”, ne-a precizat Ghigea.

Ce va deveni fostul Hotel Central?

Eduard Ghigea a dezvăluit planurile pe care noii proprietari le au pentru imobilul fostului palat. „Vrem să facem din nou hotel”, a spus, direct, responsabilul proiectului. Primele intenții sunt legate de urgența reparării fațadei și acoperișului. Planul este ca, în primăvara viitoare, să se „aplice” pentru o finanțare europeană. La o primă evaluare, fațada și acoperișul ar putea costa chiar 500.000 de euro, dar imobilul a fost găsit fără nicio instalație, totul fiind devalizat. „Nu este nici mobilă, am găsit doar două paturi, bune și acelea, că le avem de model!”, a spus Ghigea.



Cum arată acum interiorul Hotelului Central

Consiliul Local va decide soarta clădirii

Chiar dacă imobilul a fost cumpărat, iar noul proprietar susține că vrea să reabiliteze clădirea, Primăria merge mai departe cu planul de expropiere. Managerul public al municipiului, Ciprian Piștea, a explicat că se lucrează la documentația pentru culoarul de expropiere, iar după ce va fi finalizată, Consiliul Local va fi cel care va decide.

„Decizia expropierii aparține Consiliului Local. În urma elaborării documentațiilor vom vedea care sunt costurile și consilierii vor stabili dacă e oportun sau nu”, a declarat managerul public al municipiului. Acesta nu exclude și posibile discuții cu noul proprietar. „Până la urmă, scopul este ca această clădire să fie reabilitată, indiferent de cine o face”, a mai spus Ciprian Piștea.