Cine sunt pensionarii băcăuani care iau și leafă de director la instituții de stat. Ministrul Muncii vrea să interzică cumulul pensiei cu salariul de la buget

Ministrul Muncii propune ca bugetarii care sunt și pensionari să fie obligați să opteze pentru unul dintre cele două venituri. Actul normativ va fi pus în dezbatere publică. Raluca Turcan a anunțat că persoanele care vor alege salariul vor putea rămâne angajate până la maximum 70 de ani.

În Bacău, pe lângă nenumărații bugetari care încasează și pensie și salariu, există chiar și directori. Aceștia sunt directorul Poliției Locale Bacău, Lucian Iftene, directorul Centrului George Apostu, Geo Popa, directorul Ansamblului Busuiocul, Petre Vlase, directorul RAR Bacău, Dorin Vieriu, directorul Filarmonicii Bacău, Pavel Ionescu și directorul Centrului județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Bacău, Florin Zăncescu.

Șeful Poliției Locale câștigă peste 3000 de euro pe lună din cele două venituri

Șeful Poliției Locale susține că va lua o decizie între pensie și salariu, când va vedea actul normativ. „Nu am luat o decizie, dar aștept oricum să văd actul normativ și dacă acesta se aplică. Mă voi gândi apoi pentru ce voi opta. Am totuși niște proiecte pentru Poliția Locală pe care aș vrea să le duc la îndeplinire”, a declarant Lucian Iftene. Acesta este pensionar din 2017. Potrivit declarației de avere din 2019, Iftene încasează 112.524 de lei anual pensie și 89.994 lei ca director de instituție. Astfel, șeful „Localei” câștigă peste 16.000 de lei în fiecare lună, cumulând cele două venituri de la stat.

Și directorul Filarmonicii este pensionar cu acte în regulă din martie 2020. „Singurul motiv pentru care am rămas în continuare la conducerea instituției este că vreau să îmi duc la îndeplinire planul de management. Indiferent de legislație, în iunie când îmi expiră mandatul am intenția de a mă retrage la pensie”, a declarat Pavel Ionescu. Acesta are o pensie de 6.500 de lei lunar, la care se adaugă salariul. În 2019, acesta a fost de circa 5000 de lei pe lună, conform declarației de avere.

Directorul RAR, în schimb, este în așteptare. „Știu că a mai fost o perioadă în care a exista o legislație asemănătoare și la noi nu se aplica pentru că suntem regie. Voi vedea exact cum arată actul și apoi voi decide”, a spus Vieru.

Sistemul de interzicere a acestui cumul a mai fost introdus în 2009, în contextul crizei financiare, de Guvernul Boc, pentru venituri care depășeau un anumit plafon – fiind exceptați, de exemplu, profesorii – dar a fost abrogat în 2014 de Guvernul Ponta.