Exasperați de mirosul de la fermele Agricola Internațional, băcăuanii din zona de nord au sesizat Garda de Mediu

În fiecare august, locuitorii zonei de nord a municipiului sunt, fără voia lor, parte a fluxului tehnologic la care sunt supuși și puii crescuți în fermele din zona Gherăiești, aparținând Agricola Internațional. Mai exact, un miros greu se lasă peste cartier în zilele în care gunoiul rezultat în urma creșterii puilor este scos și se face loc altor păsări.

Și în acest an au fost băcăuani care s-au plâns la Garda de Mediu de poluarea puternică. „Da, am înregistat sesizări, am fost în control la ferme și vă pot spune că societatea respectă cele impuse în autorizația integrată de mediu. Este un flux tehnologic pe care îl respctă și, din păcate pentru cei care locuiesc în jur, singurul lucru pe care am putut să îl facem a fost să îi rugăm să grăbească ridicarea gunoiului și transportul lui. Din păcate, este un disconfort asumat oarecum de cei care și-au făcut locuințe în zonă”, a declarat comisarul șef al Gărzii de Mediu, Ionuț Diaconu.

Singura soluție pe viitor este modificarea autorizației integrate de mediu, în sensul înăspririi anumitor condiții. „Impunerea se face ca urmare a unui raport al Gărzii de Mediu sau altei autorități de control. Măsurile impuse se introduc în document și se reactualizează actul de reglementare emis”, a explicat Maria Ionos, purtător de cuvânt al Agenției de Mediu Bacău. În 2014 s-a plantat o barieră de 3 hectare de salcâmi pe latura de sud a platformei de gunoi, cu scopul de a mai estompa din mirosurile grele. „Disconfortul se va resimți până săptămâna viitoare, miercuri sau joi. Este vorba despre golirea și curățarea halelor”, a precizat Cristian Călin, PR Agricola International, deținătoarea fermelor.

