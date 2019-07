Europarlamentarul Dragoș Benea, replică după atacurile deputatului Lucian Daniel Stanciu Viziteu

Europarlamentarul Dragoș Benea (PSD) i-a răspuns azi, public, deputatului Lucian Daniel Stanciu Viziteu (USR), care l-a criticat pentru presupuse probleme pe care unele lucrări de infrastructură le-ar avea în județul Bacău. În ultima perioadă, parlamentarul USR a distribuit și asumat mai multe știri false pe tema șoselei de centură a Bacăului și a podului de la Onești.



„Meritele administrației PSD Bacău sunt vizibile permanent. Acum, cu domnul Benea premiat la Bruxelles pentru rezultatele spectaculoase, nu ne rămâne decât să ne bucurăm de moștenirea pe care ne-a lăsat-o. Astfel, varianta ocolitoare a Bacăului a înregistrat o scădere de la 25% la 12% în doar o lună. (…) Lucrările de reconsolidare a podului din Onești peste rîul Trotuș sunt oprite de zile bune. Domnul europarlamentar Benea n-a uitat să inaugureze începerea lucrărilor, în timpul campaniei electorale, însă acum nu mai este interesat de stadiul execuției. Sunteți o rușine pentru băcăuani, domnule Benea!”, a notat deputatul Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

Azi, europarlamentarul Dragoș Benea a răspuns afirmațiilor deputatului USR Bacău: „Complicat pentru deputatul Lucian Stanciu să vorbeasca sau să evalueze progresul lucrărilor la centura Bacăului sau la podul de la Onești. Recunoscut pentru faptul că merge cu GPS-ul prin oraș, darmite prin județ, Stanciu a ales să îngroașe rândurile corului de «casandre» de provincie care visează ca aceste proiecte să nu se finalizeze vreodată”.

Despre proiectele discutate, europarlamentarul PSD a transmis că vor fi gata înainte de termen „chiar dacă în hârtiile și postările voastre”, indicatorii vor scădea. „Filmul de prost gust în care tot jucați va fi contrazis, periodic, de ritmul lucrărilor la cel mai dinamic șantier de mare infrastructură din România”, a spus Benea.

El i-a mulțumit deputatului Lucian Daniel Stanciu Viziteu pentru „cele 2-3 cuvinte cheie pe care le-a aruncat în spațiul public fără să cumpănească prea mult” și a răspuns pe rând criticilor:

1. – „premiat”, Strasbourg, Bruxelles – ați reușit să-mi amintiți că, în decembrie 2008 (vezi foto), CJ Bacău a fost premiat la Strasbourg cu o distincție specială din partea juriului pentru implicarea în susținerea proiectelor de impact în dezvoltarea regională. Cred că nu veți contesta până și jurizarea instituțiilor europene deși, ca să fiu sincer până la capăt, nu m-ar mira nici acest lucru în privința dvs!



2. – „moștenire” – nu cred în așa ceva atunci când vorbim de politică și administrație locală. Vă place sau nu, recunoașteți sau nu, multe proiecte importante ale județului Bacău din ultimii 10 ani sunt legate de echipele în care am lucrat și pe care le-am coordonat. Aeroportul Bacău, Centura Bacăului, Radioterapia, Maternitatea Bacău, Observatorul Astronomic, Pârtia de ski Nemira, iar enumerarea poate continua. Din fonduri europene sau guvernamentale, toate proiectele au presupus muncă în echipă și s-au finalizat cu succes chiar dacă existau „Casandre” și adversari politici și în acele vremuri. Poate că aveți dreptate și am fost „premiat” cu plecarea în Parlamentul European, dar împreună cu toți partenerii politici și administrativi am implementat proiecte în tot județul Bacău pe care mi-aș dori, în viitor, să le replice și alții.