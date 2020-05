Eurodeputatul Dragoș Benea, mesaj de Ziua Europei: „Centura și aeroportul ne aduc pe noi, băcăuanii, mai aproape de Europa la care aspirăm cu toții”

Eurodeputatul Dragoș Benea a publicat un mesaj de Ziua Europei. „Centura și aeroportul sunt două realizări concrete, care ne aduc pe noi, băcăuanii, un pic mai aproape de Europa la care aspirăm cu toții”, afirmă liderul PSD Bacău:

La 9 mai 1950, Robert Schuman, ministrul de externe al Franței, declara că „Europa nu va fi construită dintr-odată, ci prin realizări concrete care să creeze în primul rând o solidaritate de fapt”.

După 70 de ani de la această declarație – piatra de temelie a Uniunii Europene – cuvintele lui Schuman răsună mai actuale ca oricând. La fel, nevoia de solidaritate și coeziune europene.

Centura și aeroportul sunt două realizări concrete, care ne aduc pe noi, băcăuanii, un pic mai aproape de Europa la care aspirăm cu toții.

Aeroportul e poarta prin care plecăm spre principalele destinații ale Europei, iar prin șoseaua de centură avem primii kilometri de autostradă construiți în Moldova.

Ambele proiecte sunt finanțate, în proporție de peste 80 la sută, cu fonduri europene și reprezintă realizări incontestabile ale guvernării social-democrate.

Noi le-am pornit, noi am identificat sursa de finanțare – noi am știut și am putut să așezăm dezvoltarea Bacăului, cu sprijinul fondurilor nerambursabile, pe un curs european.

De aceea, astăzi, când sărbătorim Ziua Europei și celebrăm cei 70 de ani trecuți de la Declarația Schuman, să ne gândim că prin centură și aeroport suntem mai aproape de Europa.

Centura și aeroportul sunt realizări concrete ce poartă în ele ADN-ul viziunii noastre privind dezvoltarea europeană a Bacăului.