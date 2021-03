Eurodeputații Dragoș Benea și Rareș Bogdan, replici dure pe tema PNRR. „Să ne explice de ce A13 Bacău-Brașov nu se află în vederile guvernării PNL/USR!”

Eurodeputatul Dragoș Benea (PSD Bacău) a răspuns, joi seara, atacurilor eurodeputatului Rareș Bogdan, apărute ca urmare a criticilor social-democraților la adresa investițiilor pe care Guvernul vrea să le finanțeze prin PNRR.

„Cu «dreapta» la guvernare, Moldova nu va avea autostradă, ci, foarte posibil, metrou la Cluj”, a afirmat Benea, după prestația lui Cristian Ghinea, ministrul fondurilor europene, în fața unei comisii parlamentare.

„PSD și ALDE spuneau ca parlamentarii dreptei se duceau cu jalba in protap la Bruxelles pentru ca nu suntem in stare ca tara sa ne rezolvam problemele intern. Acum cei care acuzau parlamentarii dreptei ca duc problemele interne la Bruxelles si spala rufele in public, procedeaza intocmai cum criticau. Delegatia S&D in frunte cu Manda, Plumb, Benea, Tudose, Nica, au luat problemele din Romania si le duc la Bruxelles. Dansii se plang la Bruxelles pe niste subiecte inventate si incearca sa duca in dezbaterea LIBE probleme din Romania si probleme false in proportie de 90%”, a declarat Rareș Bogdan, joi, la Antena 3.

„Eu îl rog pe colegul «popular» din Parlamentul European să ne explice, nouă celor din Moldova, de ce A13 Bacău – Onești – Brașov, cel mai avansat proiect de autostradă din această regiune, nu se află în vederile guvernării PNL/USR”, a replicat eurodeputatul Dragoș Benea: