Emisiunea ”Testează! Tratează! Învinge Hepatita C!”, dedicată pacienților din județul Bacău, miercuri, de la ora 19.00, la postul TELE 1 Bacău

Campania de informare “Testează! Tratează! Învinge Hepatita C!” continuă cu etapa dedicată județului Bacău.

Tele1 Bacău va transmite în direct miercuri, 4 martie, la ora 19.00, emisiunea “Testează! Tratează! Învinge Hepatita C!”.

Invitații realizatorului emisiunii, Sebi Șufariu, vor fi Dr. Cristina Loghina, medic de familie în județul Bacău, Dr. Luminița Popovici, medic primar șef secție Gastroenterologie la Spitalul Județean Bacău, precum și actrița Doinița Oancea, unul dintre ambasadorii oficiali ai campaniei “Testează! Tratează! Învinge Hepatita C!”

Temele abordate vor fi legate de informarea populației asupra cauzelor si efectelor infectării cu virusul hepatitic de tip C, precum și de faptul ca testarea si investigațiile sunt gratuite cu trimitere de la medicul de familie, iar tratamentul este în prezent unul extrem de eficient, cu procent de succes de aproape 100%.

În aceeași ordine de idei, telespectatorilor din județul Bacău li se va aduce la cunoștință traseul facil, la îndemâna oricui, pe care trebuie să-l urmeze pentru a beneficia de tratamentul împotriva Hepatitei C și faptul că toți cei diagnosticați cu această boală, indiferent de gradul fibrozei, au acum acces la tratamentul gratuit pentru pacienții asigurați CAS.

Emisiunea “Testează! Tratează! Învinge Hepatita C!”, de la postul tv menționat, va putea fi urmărită live și pe conturile Tele 1 Bacău de pe Facebook și YouTube, prin intermediul cărora telespectatorii vor putea adresa întrebări invitaților.

România deține primul loc în Europa în privința infectării cu virusul hepatitic de tip C, cu un procent de 3,3 %, iar la nivel național, regiunea de est are cea mai însemnată rată a prevalenței. Procentul de pacienți cu Hepatita C în Bacău este de 4,15%, unul peste media națională.