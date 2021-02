Eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari a fost votată. Mircea Fechet, deputat PNL Bacău: „Reparăm ce a stricat PSD!”

Plenul reunit al Parlamentului a votat, miercuri, 17 februarie, eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Acestea au fost introduse în 2015, la inițiativa PSD și costă bugetul în prezent peste zece milioane de euro pe an, se afirmă într-un comunicat de presă.

Deputatul PNL Mircea Fechet anunță că Parlamentul a votat astăzi eliminarea pensiilor speciale ale deputaților și senatorilor și că astfel coaliția de guvernare și-a îndeplinit promisiunea făcută alegătorilor.

„Am votat eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor! Acestea au fost introduse în 2015 de guvernarea PSD și erau o nedreptate pentru toți oamenii cinstiți care au muncit zeci de ani în România. Am promis că vom elimina aceste inechități și iată că, la nici două luni de la preluarea mandatului, am reușit! Am arătat astăzi că noi nu ținem la orgolii, ne interesează doar să ne onorăm promisiunile făcute în interesul oamenilor”, declară deputatul PNL Bacău.

Și PNL, și USR au depus legislatura trecută proiecte pentru eliminarea acestor pensii, dar acestea nu și-au urmat procedura regulamentară, pentru că au fost blocate de PSD în Birourile Permanente Reunite, iar majoritățile PSD au refuzat să le transmită către comisia de statut, afirmă Fechet.

Deputatul Mircea Fechet acuză că în această legislatură PSD doar a încercat să facă jocuri de imagine, din moment ce ei au introdus pensiile speciale și 3 ani cât au fost la guvernare nu au avut nicio încercare de eliminare a acestora.

„PSD-iștii au încercat și acum exercițiile de imagine cu care ne-au obișnuit. Tocmai ei, care au introdus aceste pensii speciale și care au avut guvernarea 3 ani după aceea, se prezentau acum drept marii luptători împotriva pensiilor speciale. Acum când au văzut că noi aveam voturile necesare, au decis și ei să susțină demersul pentru eliminarea unor privilegii, pe care tot ei le-au introdus. Ați avut 3 ani la dispoziție să le eliminați, domnilor! Românii știu asta și nu mai pot fi păcăliți de jocurile acestea politice. Votul de azi a arătat cum coaliția de guvernare își respectă promisiunile făcute cetățenilor și corectează legile pe care PSD le-a dat în defavoarea oamenilor și a veniturilor acestora”, a declarat Mircea Fechet.

Propunerea legislativă pentru eliminarea pensiilor speciale a fost adoptată cu 357 de voturi pentru, iar unul dintre amendamente prevede încetarea plății inclusiv a pensiilor speciale ale parlamentarilor aflate în vigoare.