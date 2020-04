Electric Plus Bacău, proprietarul brandului Barrier, a trimis 200 de angajaţi în şomaj tehnic şi a redus producţia la 30%, din cauza coronavirusului

Producătorul de tâmplărie sub brandul Barrier, Elec­tric Plus din Bacău, a trimis în şomaj tehnic 200 din cei 300 de angajaţi pe care îi are în fabrică şi lucrează la 30% din capacitatea disponibilă.

„Am trimis anga­jaţi în şomaj teh­nic de la 1 aprilie. Sunt câte­va zone puternic afec­ta­te, care pentru noi erau foarte bune din punctul de ve­de­re al co­menzilor, cum ar fi Suceava, dar şi Italia. Primim însă în conti­nua­re co­menzi de la dez­volta­to­rii de proiecte mari din România şi avem şi câteva proiecte cu statul în derulare“, spune Adrian Gârmacea, pro­prie­tarul companiei. (sursa: zf.ro)

În urmă cu o lună, la debutul crizei, proprietarul brandului Barrier era mai pesimist și se pregătea de oprirea producției.