„Efectiv vor Bacăul în afara acestui traseu!” – Senatorul Benea face apel la înțelepciune, în chestiunea Autostrăzii Moldova – Transilvania

Senatorul Dragoș Benea a comentat reacțiile apărute în mediile politice din Iași, după ce ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anunțat că Autostrada Moldova – Transilvania va avea traseul Iași-Bacău-Brașov.

„Noi am propus și susținem varianta cea mai rapidă de executat și cea mai ieftină”, a afirmat liderul PSD Bacău. Benea a adus critici unor parlamentari din Iași și a făcut un apel la înțelepciune în toată regiunea.

„Autostrada Moldova – Transilvania cred că suferă și din cauza unei constante din ultimii douăzeci și ceva de ani în zona Moldovei, dezbinarea. Dacă vom fi înțelepți toți, de la Bacău până la Botoșani și de la Suceava până la Vaslui, să depășim aceste mici orgolii locale, probabil că vom avea mai repede acest obiectiv”, a declarat Dragoș Benea, la o întâlnire cu primarii din nord-estul Bacăului.

„Iașiul nu ar trebui să fie deranjat”

„Din păcate, deși ambele variante, Iași – Târgu Mureș sau Iași-Bacău-Brașov pornesc din Iași, deci Iașiul nu ar trebui să fie deranjat de acest lucru, observ o problemă la nivelul unor politicieni din Iași, că nu se face Iași – Târgu Mureș. Asta îmi lasă un gust amar, deoarece am impresia la un moment dat că se dorește ca Bacăul să nu fie pe această hartă. Eu am spus că Iașiul nu poate fi exclus de pe niciun traseu, acolo este capitala Moldovei și nu-i poate lua nimeni acest statut. Dar obstinația cu care se prezintă în continuare un proiect scump, greu de realizat, greu de executat și greu de avizat (Iași – Târgu Mureș – n.n) în detrimentul proiectului Iași-Bacău-Brașov, mă face să mă gândesc la faptul că efectiv vor Bacăul în afara acestui traseu. Noi am fost până acum cerebrali, am prezentat argumente, nu am intrat într-o spirală emoțională și sperăm să fim la fel și de acum încolo”, a mai afirmat liderul PSD Bacău.

4 milioane de euro pentru Centura Bacăului

Senatorul Dragoș Benea a vorbit și despre a treia încercare – reușită – după care a fost aprobată documentația pentru noua licitație a centurii Bacăului.

„Dacă azi, achiziția publică este pe SEAP, să știți că sunt persoane din Bacău care au pus umărul la rezolvarea frecușurilor birocratice între ANRMAP și CNAIR. Trebuie să se știe că se fac eforturi, cu atât mai mult cu cât eram certați acum un an și jumătate că făceam întâlniri bilunare pe acest obiectiv, la CAEx, atunci când noi speram că firma din Turcia va duce treaba la bun sfârșit. Centura este bugetată, sunt prinși 4 milioane de euro, bani arhisuficienți pentru etapa în care se află acest obiectiv. Dacă ar fi în execuție, într-adevăr, ar fi puțini, dacă ar fi contract semnat, am putea să ne punem problema, dar dacă avem contractul semnat în mai-iunie 2018, se mai pot aloca sume la rectificare. Sunt persoane care, din motive politice, nu-și doresc ca acest obiectiv să se realizeze, deși sunt conștiente că o centură sau o autostradă din Bacău sunt importante pentru dezvoltarea acestei zone”, a mai apreciat senatorul Dragoș Benea.

Termenul stabilit pentru centură

CNAIR SA a transmis în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) anunţul de participare pentru procedura de atribuire a contractului „Proiectare şi execuţie varianta de ocolire Bacău”. Obiectul contractului este reprezentat de constructor a 30,8 km de drum nou la standarde europene, din care 16,269 km la profil de autostradă.

Durata contractului va fi minim 96 de luni, dintre care 6 luni perioada de proiectare, 30 luni perioada de execuţie a lucrărilor şi minimum 60 de luni perioada de garanţie a lucrărilor. Perioada de garanţie poate creşte la 84 de luni, în funcţie de oferta din cadrul factorilor de evaluare. Termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost stabilit pentru data de 12 februarie 2018.