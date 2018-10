ECO SUD Bacău – Sistemul de management integrat al deşeurilor funcționează perfect și investițiile continuă

29.10.2018

ECO SUD optimizează Sistemul de management integrat al deşeurilor din Bacău prin noi investiţii.

Am început în forță şi am avut un start bun! Sistemul de management integrat al deşeurilor din judeţul Bacău funcționează în parametri normali.



Credibilitatea şi caracterul puternic al Grupului Eco Sud sunt constituite şi menținute prin gradul de seriozitate, integritatea, munca, abilitatea şi determinarea de a obţine rezultatele programate şi dorite.

Continuăm cursa investițiilor private în Sistemul de management integrat al deşeurilor din judeţul Bacău începută încă din luna aprilie.

Alături de Eco Sud am plăcerea să aduc în judeţ un utilaj specializat în lucrări de compactare, produs de liderul mondial în tehnologii de compactare, compania Bomag, compactor cu came tip BC 473 Rb-4 cu o greutate operationala de 26.000 kg.



Rezultatul unor cercetări de ani în urmă cărora s-au dezvoltat de-a lungul timpului o serie de tehnologii, compactorul adus la Bacău oferă rezultate optime în lucrările de compactare şi cu costuri reduse de exploatare iar valoarea acestuia este de 1.306.000 lei, investiție realizată în proporţie de 100% de către Eco Sud.

Au fost selecţionaţi doi operatori calificaţi ai acestui utilaj, localnici din Bacău, persoane care vor fi pregătite tehnic suplimentar pentru a lua în primire aceasta bijuterie tehnică.

Aceasta este formula optimă pentru prestarea de servicii superioare de gestionare a deşeurilor provenite din judeţul Bacău cu plus valoare pentru Sistemul de management integrat al deşeurilor, mediu și protecția acestuia.

Am făcut un tur de orizont în tot județul Bacău la toate punctele de lucru care aparțin Sistemului de management integrat al deşeurilor și este usor de observat cum profesioniştii Eco Sud dau dovada de caracter şi de competenţe profesionale excelente.

Caracterul puternic și competențele profesionale sunt ingredientele oricărui succes indiferent de ramura de activitate.

În 1966 am jucat primul meu meci de Cupa Davis la Paris, am făcut un meci foarte bun, am pierdut dar la dublu i-am bătut pe francezi care erau foarte buni.

După meci a venit la vestiar dl. Lacoste. M-a întrebat dacă vreau sa joc cu echipament Lacoste. Am zis da! Bineînțeles! Că nu aveam altceva.

După puțin timp am devenit prieteni, vorbeam de toate dar o frază o repeta mereu: “Hai să jucăm bine, să fim competitivi cu caracter puternic și jucând bine vin atât realizările cât şi satisfacţiile”.

Și aşa a fost, mi-am făcut o deviză din aceste sfaturi prieteneşti, mai ales văzând că se potriveau şi evenimentele se întâmplau aşa cum anticipase.

Am implementat această deviză după ani de zile și echipei Eco Sud care, cu seriozitate determinare şi credibilitate joacă bine în ţară, joacă bine în terenul din județul Bacău, munceşte inteligent, găseşte soluțiile cele mai bune şi obține rezultatele meritate.

Anunțuri publicitare