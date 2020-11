După parcările plutitoare, primarul Viziteu vrea să facă un „teatru plutitor”, la Insula de Agrement

Primarul Lucian Stanciu-Viziteu a dezvăluit astăzi, în ședința de Consiliu Local că intenționează să realizeze un nou proiect inedit în Bacău. După ce în programul său de candidat a prezentat soluția parcărilor plutitoare pe Bistrița, edilul a spus astăzi că dorește să amenajeze o scenă plutitoare pe lacul din jurul Insulei de Agrement, care să fie folosit de Teatrul Bacovia.

foto – jurnaldebacau.ro

„Cei de la teatru au discuții cu o firmă care se ocupă de așa ceva. Știu că a fost mediatizată propunerea cu parcările plutitoare și a stârnit discuții, însă nu cred că trebuie să fim reticenți la soluții noi, moderne”, a spus primarul Lucian Viziteu în cadrul ședinței de Consiliu Local.

Conducerea Teatrului Municipal Bacovia a confirmat planurile administrației locale, susținând că discuțiile au început încă din luna iulie. „Pluta cu teatru poate fi un plus valoare al comunității și poate constitui un punct de plecare în dezvoltarea turismului cultural. Ideea mi-a venit în momentul în care am susținut primele spectacole la Insula de Agrement. Nu reprezintă o noutate, s-au mai făcut spectacole pe scene plutitoare, dar deschiderea Insulei am considerat-o oportunitate în acest demers cultural. Am făcut cunoscută ideea aceasta Facultății de Arhitectură Navală din Galați, invitându-i să proiecteze dânșii această plută. Răspunsul Facultății a fost afirmativ. Se implică cu drag în realizarea acestui proiect”, a declarat directoarea Teatrului Bacovia, Eliza Judeu.

În perioada următoare se așteaptă proiectul, după care urmează estimarea costurilor și căutarea finanțării. „Așteptăm propunerile de proiect, le-am furnizat și date tehnice ce țin de insulă, am discutat despre necesitățile strict tehnice realizării unui spectacol în acest spațiu neconvențional. După ce voi fi primit propunerile clare, voi cere un deviz estimativ al construcției plutei și apoi sper să găsesc în comunitatea băcăuană a oamenilor de afaceri, a Primăriei, a Consiliului Județean un sprijin real pentru acest vis. M-am gândit că ar fi frumos să existe, la insulă, o oportunitate de-a pluti împreună cu actorii și de-a vedea/asculta/simți o poveste mai departe de lume, într-un alt tip de intimitate, un alt tip de experiență teatrală”, a mai spus Eliza Judeu.