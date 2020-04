DSP Bacău angajează, fără concurs, 23 de persoane, pe o perioadă de 6 luni

DSP Bacău angajează fără concurs 23 de persoane, pe o perioadă determinată de 6 luni. Este vorba în principal de medici și asistenți, dar și economiști sau specialiști pentru laboratoare. Termenul de depunere a dosarelor a început de ieri, 15 aprilie și este valabil până pe 24 aprilie.

Posturile scoase la concurs sunt

1. Compartiment supaveghere epidemiologică şi control boli transmisibile

4 posturi de medic specialitatea epidemiologie

2 posturi de medic specialitatea igienă

1 post farmacist

3 posturi de asistent specialitatea igienă

1 post asistent — statistician

2. Laborator de diagnostic şi investigare în sănătate publică — diagnostic microbiologic

1 post medic specialitatea laborator

3 posturi asistent medical specialitatea laborator

2 posturi asistent medical generalist

3. Laborator de diagnostic şi investigare în sănătate publică — chimie sanitară şi toxicologie

1 post chimist

1 post biochimist

3 posturi asistent medical specialitatea laborator

4. Serviciul economic şi administrativ

1 post consilier IA, specialitatea economist

Condiţii generale de participare: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de înscriere se transmit pe adresa de email: dspjbacau@aspjbacau.ro și trebuie să conțină

1. cererea de înscriere; 2. act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 3. documente care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 5. cazierul judiciar; 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 7. curriculum vitae.