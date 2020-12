Drepturile elevilor, încălcate sistematic de primăriile din județul Bacău. Raportul „Școli curate” scoate la iveală starea învățământului băcăuan

Societatea Academică din România a prezentat datele unui raport privind alocarea, accesarea și cheltuirea resurselor publice în învățământul preuniversitar, valabile pentru județul Bacău. Prin proiectul „Școli curate”, voluntarii SAR au colectat date de la toate primăriile din județ pentru a vedea în ce măsură respectă drepturile elevilor, iar unitățile administrativ-teritoriale „nu au luat” 10 la evaluare.

Raportul „Școli curate” a fost prezentat într-o conferință online

„Am găsit 70 de primării care în 2019 nu au alocat niciun leu din bugetul local pentru bursele de ajutor social, dintre cele 85 de localități din județ care au răspuns solicitărilor noastre, chiar dacă legea le obligă să facă acest lucru. În județul Bacău, doar 6 primării au o hotărâre de Consiliu Local votată în acest sens”, se arată în raport. „Noi am alocat suma de 11.000 de lei pentru anii 2019 și 2020, pentru elevii din comuna noastră. Am cumpărat și 200 de tablete pe care le-am dat copiilor cu probleme sociale, la început de an și am scris și un proiect pentru o finanțare cu fonduri europene pentru alte 1.000 de tablete”, a precizat primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor.

Buhoci, Corbasca, Filipești, Gârleni, Gura Văii, Lipova, Plopana si Valea Seacă sunt unitățile administrativ-teritoriale care au răspuns solicitărilor făcute pe Legea 544/2001 a informațiilor publice.

„Pentru că în anul școlar trecut au fost suspendate concursurile și olimpiadele școlare, din cele 4 categorii de burse, bursele de performanță nu se vor acorda în acest an școlar. Vom ține legătura cu autoritățile publice ca din decembrie sau ianuarie 2021 să se acorde bursele conform reglementărilor în vigoare, la un minim de 100 de lei, după ultimele modificări”, a declarat prof.Ida Vlad, inspector școlar general.

Două treimi din școlile din județ au alocat bani pentru investiții

La capitolul investiții în învățământ, doar 62 de primării din 93 au alocat sume în anii 2019 și 2020. Din sumele alocate în 2019, doar 43 la sută, adică 27,2 milioane de lei au fost executați și folosiți, adică mai puțin de jumătate. Și, deși unele primării au alocat sume pentru bunuri și servicii și aici execuția a fost foarte mică, de 23 la sută. Târgu Trotuș, Ghimeș-Făget, Bârsănești se numără printre primăriile care au dat mai mulți bani pentru bunuri și servicii pentru capitolul învățământ. Și, deși au alocat sume importante, Berești-Tazlău și Itești, nu au cheltuit deloc, cum este Berești, sau foarte puțin, adică 6,9 la sută Iteștiul.

școală cu toaletă în curte

„Amintind, încă o dată, contextul epidemiologic în care ne aflăm, un exemplu banal dar important și ignorat anterior este inclusiv dotarea toaletelor cu apă caldă, hârtie igienică și săpun”, mai spun reprezentanții SAR. În anul 2020 sumele pentru cheltuielile de bunuri și servicii pe fiecare unitate au fost repartizate de IȘJ Bacău.

Regulamente pentru burse și transportul elevilor, în municipiu

În ceea ce privește municipiul Bacău, primarul Lucian Viziteu a spus că „vom stabili un set de principii în funcție de care vom aloca an de an sume pentru infrastructura școlară. În ceea ce privește bursele, vom avea chiar zilele viitoare o gală de premiere a elevilor merituoși. Spațiile din școli vor putea fi valorificate economic, iar sumele se vor duce tot către infrastructura școlară. Sunt proiecte la care lucrez alături de viceprimarul Ghingheș.”

„După 9 ani de nerespectarea legii privind bursele școlare, am încercat să facem dreptate și va apărea un regulament clar. Și aici, pe burse, dar și pe transportul elevilor, unde vom da abonamente pe transport, gratuite sută la sută, pe tot anul, elevilor”, a precizat viceprimarul Cristian Ghingheș.