DREPT LA REPLICĂ: Punct de vedere al SC Constructii Generale Moldova SRL

SC Constructii Generale Moldova SRL a transmis redacției noastre un DREPT LA REPLICĂ, în care își exprimă punctul de vedere referitor la un articol preluat din cotidianul Adevărul.

PUNCT DE VEDERE

prin interemediul caruia, dorim sa ne exercitam dreptul la replica prevazut de art.7.2 din Codul Unic de Conduita.

Intelegem astfel sa ne manifestam regretul fata de lipsa unei anchete jurnalistice, caracterizata de obiectivitate, bazata de elemente de fapt confirmata de probe obiective, si lipsite de subiectivism.

Preluarea unui fotoreportaj, bazat pe relatarile unui martor ocular, nu poate constitui o derogare la respectarea principiilor ce ar trebui sa guverneze activitatea jurnalistica.

In ceea ce priveste situatia de fapt expusa in articol, dorim sa precizam urmatoarele: contractul a fost finantat prin AFIR, si nu PNDL; contractul de executie este inca in curs de derulare, cu termen de finalizare in anul 2020; contractul a fost executat fara niciun fel de abatare, sau rabat de la normele in vigoare, privind calitatea sau modul de construire; lucrarea a fost receptionata pentru activitatile deja prestate, si verificata de ISC Bacau, fiind intocmit procesul verbal de control din 08.10.2019, fiind indicat in mod expres si verifcat in raport de situatia din teren, faptul ca s-a constatat ca straturile noi executate au fost asternute pe sistemul rutier existent, respectandu-se proiectul tehnic de executie, urmand ca dupa obtinerea avizului de la DELGAZ GRID SA, sa fie efectuate si rigolele carosabile.

Dorim sa asiguram astfel ca SC Constructii Generale Moldova SRL, isi va executa cu maxima buna credinta, toate lucrarile, indiferent de forma de finantare, si ca vom presta activitatile cu respectarea tuturor normelor in vigoare, pentru o calitate maxima.

Va multumim pentru colaborare!