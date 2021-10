DREPT LA REPLICĂ la articolul „Jumătate dintre candidații pentru Consiliul de Administrație al SSPM sunt din partea alianței Viziteu-Necula”

Av. Clara Luncanu a remis Ziarului de Bacău o replică la adresa articolului „Jumătate dintre candidații pentru Consiliul de Administrație al SSPM sunt din partea alianței Viziteu-Necula. Cum s-a «pregătit terenul» pentru candidați de partid”, sub forma unei notificări.

FOTO 2020: Avocata Clara Luncanu, în Biroul Electoral, alături de Lucian Daniel Stanciu Viziteu, Leonard Bulai și Cristian Ghingheș, lideri USR PLUS

Publicăm integral notificarea, așa cum am primit-o, cu precizarea că nu intenționăm să dăm curs solicitărilor din document:

Subsemnata Luncanu Clara , în virtutea dreptului la replică, vă comunic următoarea

NOTIFICARE

I.Surtă prezentare a situației de fapt:

În fapt, în data de 29.09.2021, a apărut în publicația dumeavoastră un articol intitulat: ,, Jumătate dintre candidații pentru Consiliul de Administrație al SSPM sunt din partea alianței Viziteu- Necula. Cum s-a ,,pregatit terenul,, pentru candidati de partid.

În acest articol apare și numele meu într-un context negativ, deși datele privind candidații la C.A al SSPM nu erau publice, fiind în derulare procedura de selecție după expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Acest articol a fost distribuit pe mai multe grupuri/ pagini de facebook și s-au făcut comentarii în care s-a folosit un limbaj licențios la adresa candidaților, de genul: ,, fomiști,, fripturiști,, cărniță,,.

Menționez faptul că, de profesie sunt avocat și fac parte din organele de conducere ale Baroului Bacău. Acest articol în care se insinuează faptul că aș beneficia de anumite ,,aranjamente,, și avantaje de la anumite persoane care ocupă în prezent funcții de demnitate publică, mi-a afectat, în principal, onoarea și reputația atât în rândul colegilor cât și în randul opiniei publice.

Totodată, vreau să precizez faptul că, de aproximativ un an nu mai am nicio legătură de USRPLUS, iar candidatura mea a fost depusă în urma anunțului publicat pe site-ul municipuilbacau.ro, potrivit OUG 109/ 2011.

Insinuările privind o posibilă fraudare a selecției candidaților pentru C.A. în interersul celor 6 (șase) candidați etichetați ca fiind ,, din partea alianței Viziteu-Necula,, are consecințe și în ceea ce privește obiectivitatea comisiei de selecție, fiind vorba de o presiune mediatică negativă.

II. Având în vedere urmatoarele:

● Ziaristul poate da publicității numai informațiile de a căror veridicitate este sigur, după ce în prealabil le-a verificat, de regulă, din cel puțin 2 surse credibile.

● Ziaristul este obligat să respecte viața privată a cetățenilor și nu se va folosi de metode interzise de lege pentru a obține informații sau imagini despre aceasta.

● In exercitarea profesiei și în relațiile pe care le întretine cu autoritățile publice sau cu diverse societăți comerciale, ziaristului îi sunt interzise intelegeri care ar putea afecta impartialitatea sau independența sa.

● Art. 252 Cod Civil ,,Orice persoană are dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci ființei umane, cum sunt viața, sănătatea, integritatea fizică și psihică, demnitatea, intimitatea vieții private, libertatea de conștiință, creația științifică, artistică, literară sau tehnică.,,

● Art. 72 Cod Civil (1) Orice persoană are dreptul la respectarea demintății sale. (2) Este interzisă orice atingere adusă onoarei și reputației unei persoane, fără consimțământul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute de art. 75.,,

● Art. 1349 C.civ. (1) ,,Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere , prin acțiunile ori inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane,,.

● Art. 1357 C.civ. (1) Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, savârșită cu vinovăție, este obligat să îl repare. (2) Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai ușiară culpă.

● Art. 30 alin (6) din Constituția României ,, libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine,,.

● Alin (8) din Constituție – Raspunderea civilă pentru informația sau pentru creația adusă la cunștința publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarul mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condițiile legii.

● Art. 8 din CEDO-Dreptul la respectarea vieții private și de familie.

● Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare “Regulamentul general privind protecția datelor”) care asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal,

● Definiţia datelor cu caracter personal prevăzută în art. 4 din Regulamentul general privind protecţia datelor, respectiv: datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale,

● Faptul că pentru publicarea unor date cu caracter personal, astfel cum sunt denumite în în art. 4 din Regulamentul general privind protecţia datelor, este necesar a se obţine consimţământul prealabil al persoanei vizate. Regulamentul privind protecţia datelor defineşte consimțământul persoanei vizate ca fiind orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate,

● Faptul că atât dreptul la protecția datelor cu caracter personal, cât și dreptul la liberă exprimare sunt drepturi fundamentale, reglementate prin intermediul diferitelor instrumente juridice (e.g., Constituția României, Convenția europeană a drepturilor omului, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene), însă niciunul dintre cele două drepturi nu are un caracter absolut, ambele fiind susceptibile de restrângeri, fiind necesar să se pună în balanţă interesul persoanei vizate la respectarea vieţii sale private şi interesul public faţă de libertatea de exprimare,

● Pe site-ul ziarul de bacău., respectiv pe site-ul https://zdbc.ro/jumatate-dintre-candidatii-pentru-consiliul-de-administratie-al-sspm-sunt-din-partea-aliantei-viziteu-necula-cum-s-a-pregatit-terenul-pentru-candidati-de-partid/ au fost folosite date cu caracter personal, astfel cum sunt definite în art. 4 din Regulamentul general privind protecţia datelor la data de 24.09.2018, fără consimţământul subsemnatei, respectiv datele personale constând în nume/prenume, apartenența la un partid politic, candidat pentru Consiliul de Administrație al SSPM, date care nu sunt destinate publicului, SELECȚIA FIIND ÎN DERULARE, cum ar fi date din cursul urmăririi penale cuprinse în ordonanţele organelor de cercetare penală.

● Dreptul persoanei prevăzută în art. 17 din Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal, respectiv dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate ( dreptul de a fi uitat),

VĂ PUN ÎN VEDERE

1) Să procedaţi la radierea articolului de presă sau cel puțin a datelor cu caracter personal enumerate anterior cu privire la Luncanu Clara, având în vedere că nu sunt respectate prevederile legale ale Regulamentului general privind protecţia datelor.

2) Să publicați, în propria publicație și cu majuscule, intr- o zi de lucru, un articol în care să vă recunoașteti greșeala cu privire la publicarea datelor cu caracter personal, precum și apartenența mea la USRPLUS sau PRO ROMÂNIA și, totodată, existența vreunui sprijin din partea unor persoane publice, afiliate politic, în suținerea candidaturii mele la C.A. al SSPM.

3) În cazul în care nu veţi da curs solicitărilor mele în termen de 5 zile de la comunicarea prezentei notificări, voi fi nevoită să formulez o acțiune în instanță și, totodată, voi formula si o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prezenta constituie notificare de punere în întârziere în baza art. 1521 Cod civil.

LUNCANU CLARA