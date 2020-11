Drept la replica la articolul: “Constantin Scripăț a intrat în incompatibilitate! Conform legii, proaspătul vicepreședinte al CJ Bacău rămâne fără mandate”

Ziarul de Bacău a primit spre publicare un drept la replică de la Constantin Scripăț. Îl publicăm integral și fără comentarii, cu mențiunea că a fost sunat de mai multe ori pentru un punct de vedere, dar nu a răspuns la telefon. De asemenea, Ziarul de Bacău va continua investigarea situației vicepreședintelui Consiliului Județean Bacău:

Subsemnatul Scripat Constantin , fata de articolul aparut in editia online a Ziarului de Bacau in data de 16.11.2020, intitulat ,,Constantin Scripăț a intrat în incompatibilitate! Conform legii, proaspătul vicepreședinte al CJ Bacău rămâne fără mandat ,, , va rog sa publicati urmatorul DREPT LA REPLICA in aceleasi conditii / in acelasi format precum cel al articolului analizat, inclusiv sub forma de actualizare la acesta, avand in vedere urmatoarea pozitie :

1. Nu ma aflu in situatia de incompatibilitate stipulata la art.90 din Lg. 161/2003 si invocata de dvs in articol.

Art.90 stipuleaza situatia in care , DUPA dobandirea mandatului de consilier judetean , s – ar fi incheiat de catre C.J. Bacau, CONTRACTE cu o societate in care eu sau sotia/ fiul indeplineam calitatea de presedinte/ vicepresedinte/ DG/ administrator/ asociat. Ori, in situatia semnalata de dvs. nu este incidenta o asemenea ipoteza legala.

Societatea respectiva, la care sotia/ fiul detin parti sociale , este beneficiara unor LICENTE de traseu , emise de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii prin Auoritatea Rutiera Romana Bacau cu mult inainte de a fi ales consilier judetean. Licentele de traseu judetean despre care faceti vorbire au fost emise la data de .30.12.2013 , respectiv prelungite la data de 30.06.2019 pana la data de 30.06.2023 conform OUG 51/ 2019 , date la care eu nu exercitam nici o functie in autoritatea publica judeteana (anexam licentele de traseu invocate de Dumneavoastra in articol). Asadar va rugam sa aveti in vedere ca licentele de traseu la care ati facut referire nici macar nu au fost emise de Consiliul Judetean Bacau- autoritatea judeteana neavand asemenea atributii.

Art.9o din Lg. 161/2003 reglementeaza o interdictie de contractare intre firma consilierului judetean / a rudelor sale pana la gr I si C.J. , asadar vizeaza ipoteza in care contractarea ar fi aparut DUPA obtinerea mandatului de ales local .

2. Mai mult, art.90 se refera la interdictia de a contracta prestari de servicii, executare de lucrari, furnizare de produse sau asocieri. In situatia expusa de dvs, nu ne aflam in nici una din perspectivele stipulate LIMITATIV de legiuitor, deoarece LICENTA de traseu este o autorizatie – un act administrativ unilateral emis de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii prin Auoritatea Rutiera Romana Bacau in exercitarea atributului conferit de lege si nu un contract comercial de tipul celor mentionate punctual la art.90 alin.1 din Lg 161/2003.

3.Termenul de 15 zile in care , dupa sustinerile dvs ar fi trebuit sa renunt la una din calitatile care ar atrage incompatibilitatea, nu vizeaza ipoteza legala descrisa de autorul articolului ( stipulata la art.90), ci aceea a ocuparii/ angajarii intr -o functie la una din entitatile stipulate la art.87-89 din aceeasi Lege, ipoteze care nu fac obiectul relatarii dvs.

4. Pe cale de consecinta, Prefectul nu poate emite un Ordin de tipul celui mentionat in articol, deoarece ar excede cadrului legal aplicabil , ar fi deosebit de vatamator drepturilor mele legitime si astfel, ar reprezenta o manifestare abuziva ce ar fi deferita organelor competente pentru sanctionarea oricarui tip de abuz .

Consider ca articolul dvs este defaimator , nu se bazeaza pe temeiuri de fapt si de drept reale, pleaca de la premise eronate si astfel, ajunge la concluzii la fel de eronate cum au fost si alte articole defaimatoare publicate in Ziarul de Bacau in ultima perioada la adresa mea si a familiei mele la care nu am reactionat.Imi rezerv dreptul de a actiona in judecata persoanele semnatare si editorul / administratorul paginii web care a gazduit respectivul articol, pt repararea prejudiciului de imagine suferit.

In speranta publicarii de indata a prezentului drept la replica in aceleasi conditii, sub forma de actualizare la articolul criticat pe aceasta cale, va rog sa ma contactati in prealabil publicarii oricarui articol in ceea ce ma priveste, pt a fi in masura sa va ofer pozitia punctuala fata de subiectele pe care le considerati de interes public.

16.11.2020 SCRIPAT CONSTANTIN