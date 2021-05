DREPT LA REPLICĂ. Fostul viceprimar Laurian Lucaș îi răspunde șefului PSD Bacău

Laurian Lucaș, fost viceprimar al municipiului Bacău (2000-2004), răspunde, într-un comunicat, afirmațiilor lansate de eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău.

Redăm pasajele din comunicat, în care Lucaș dă replica liderului social-democrat:

Sper să știi ce îți dorești…

Benea D. se plictisește îngrozitor în poziția lui de europarlamentar plătit cu mii de euro lunar, inclusiv de băcăuani, pentru a reprezenta interesele României în UE.

Am fost colegi în admnistrația Sechelariu, ba chiar am împărțit același birou până în momentul în care, sfătuit fiind de Viorel Hrebenciuc, l-a trădat pe Dumitru Sechelariu, deși era considerat copilul de suflet, fapt ce arată caracterul îndoielnic al acestui personaj malefic și dăunător pentru Bacău. Unii au spus că a fost băiat deștept. Eu consider că este doar un laș fără coloană vertebrală care admite sa calce pe cadavre pentru a-și consolida puterea și influența. Fiindcă în ultima vreme aruncă în spațiul public tot felul de elucubrații despre mine, nu mă duce gândul decât la ideea că îi este frică. Sau cum ar spune bătrânii, se strânge funia de par.

Îi spun lui Benea D. că eu sunt o persoană reabilitată din punct de vedere a legii pentru o vină care nu-mi aparține. Benea știe foarte bine asta (…).

Între două bâlbe în Parlamentul European și manevrarea politicii locale, Benea D. a scris că aș fi un fel de sfătuitor de taină al primarului Lucian Daniel Stanciu-Viziteu. Nu sunt, nici nu mi s-a propus, în plus, cred că actualul edil se poate descurca dacă persoanele de teapa lui Benea D. vor fi înlăturate din sferele puterii. Iar pentru asta mă voi implica personal.

– drept la replică Laurian Lucaș